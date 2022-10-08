早安世界》東北季風影響宜蘭多處積淹水 基隆北海岸等地雨勢後天趨緩
東北季風影響宜蘭多處積淹水 基隆北海岸等地雨勢10日趨緩
中央氣象局7日發布大雨及豪雨特報，尤其宜蘭縣列為超大豪雨地區，宜蘭縣冬山鄉義成路2段淹水深度至少達半個輪胎高，位在三星鄉的天主教聖母醫護管理專科學校也淹水。氣象局預估9日以後雨勢才會趨緩，未來一週桃園以北及東半部會有局部短暫雨。（看完整報導）
經濟放緩終端買氣不振 9月進出口翻黑逾2年首見
財政部公布9月出口金額375.3億美元，年減5.3%，創109年2月疫情初期以來最弱表現，同時，隨全球經濟成長放緩，廠商備料意願趨向保守，資本設備購置減少，進口年減2.4%，進出口雙雙落入衰退，為109年7月以來首見。財政部統計處長蔡美娜指出，全球高通膨短期料難紓解，減少庫存仍是重要趨勢，台灣第4季出口料將繼續呈現「旺季不明顯」的態勢。（看完整報導）
外媒報導台灣防共軍封鎖儲備關鍵物資 美計畫助台增加武器庫存
紐約時報5日引述官員說法報導，共軍近期對台的海空演習顯示，中國可能以封島作為攻台前奏，美方正努力在台灣打造龐大的武器庫存，讓台灣變成具備充足武器、能抵禦共軍的「豪豬」。經濟部次長陳正祺接受英國媒體「泰晤士報」訪問時也表示，台灣正儲備關鍵物資，以因應中國可能的對台封鎖行動及台海軍事衝突。（看完整報導）
玉山論壇挺台聲量高 紐西蘭前外長：類似台灣國家越多越好
第6屆「玉山論壇」7日在台北舉行，邀請新南向夥伴國家及帛琉、美、加、日、歐盟等共12國政要與與專家討論印太地區韌性與台灣「新南向政策」的連結合作。總統蔡英文致詞時表示，各國政要的參與象徵了對台灣的強力支持。紐西蘭前副總理兼外長皮特斯在開幕演講時則說，「如果有更多像台灣這樣的國家，世界無疑會變得更好」。（看完整報導）
諾貝爾和平獎 白俄人權領袖、俄羅斯烏克蘭組織保護公民權同獲殊榮
2022年諾貝爾和平獎頒給白俄羅斯人權團體領袖畢亞利亞茨基、俄羅斯人權組織「紀念」以及烏克蘭的「公民自由中心」，表揚他們多年來保護公民的權利，並在記錄戰爭罪、侵犯人權和濫用權力等方面有傑出的努力，共同展示公民社會對和平與民主的重要性。挪威諾貝爾委員會呼籲白俄當局釋放畢亞利亞茨基，他在去年7月遭當局以逃漏稅罪名逮捕。（看完整報導）
陳文章當選台大校長 產學經驗募款能力受肯定
台灣大學校長遴選結果7日晚間出爐，專長為電子與光電高分子的現任工學院院長陳文章在兩輪投票中獲得過半遴選委員支持。陳文章1985年從台大化工系畢業，之後赴美取得博士學位，曾任國家講座主持人，擁有多項發明專利，他的募款、產學能力也受到肯定，尤其是在院長任內幫工學院募到多棟館舍的經費，更是他引以為傲的經歷。陳文章在當選之後發布書面聲明表示，感謝遴選委員及師生的肯定，未來會以學校進步及師生成就為職責，積極進行8項校務發展策略。（看完整報導）
20大前夕中國防疫更趨嚴格 美媒指習近平多項宏偉計畫爛尾
中國當局7日通報首個BF.7病例，防疫封控更趨嚴苛，在河南有核酸檢測陰性者被隔離在不適合居住的毛坯房，湖南旅遊重鎮張家界市臨時封城，大批旅客滯留當地無法回家。攸關習近平是否破例連任總書記的中共20大將於16日舉行，這是各地加強以限制人民行動等方式防止疫情擴散的一大原因。美國自由亞洲電台回顧習近平主政10年間，指出他推動一帶一路、十萬億芯片（晶片）工程等大戰略計畫，卻因為中國的腐敗輸出及全球經濟放緩和清零政策打擊，最後皆淪為爛尾工程，貪腐叢生。（看完整報導）
歐洲政治共同體首次峰會 44國團結反俄侵略及挺烏克蘭
歐洲44國領袖7日在捷克布拉格為「歐洲政治共同體」首次峰會齊聚一堂，共同體成立宗旨是要在俄羅斯侵略的威脅下，將歐洲國家團結起來。峰會中烏克蘭總統澤倫斯基再次呼籲歐洲提供更多支援。另外歐洲聯盟為回應俄羅斯吞併烏克蘭4州，7日對俄羅斯實施新一波制裁，將30人與7個實體列入黑名單，並擴大進出口禁令。（看完整報導）
專訪／日本京都橘高校吹奏部部長：首次到訪便愛上台灣
知名的日本京都橘高校吹奏部將於10日的國慶大會上演出，隊員們5日抵台後行程不斷，快閃秀之外還赴北一女交流。橘高校吹奏部部長竹內望咲接受中央社訪問時表示，她首次來台，幾天下來逐漸喜歡上台灣。她說，訪台以前，社團為了台灣行開讀書會，以瞭解台灣歷史與現況。吹奏部顧問兼城裕則說，這是他們在COVID-19疫情後的首度出訪，選擇台灣就是希望能連結台日友好。（看完整報導）
118童打錯流感疫苗 桃榮致歉並罰25萬元
桃園市政府衛生局在1日及2日於桃園巨蛋提供流感疫苗接種時，有118名3歲以下幼兒，被誤打到3歲以上才能接種的國光公司產製流感疫苗。桃園市政府表示，將開罰負責接種的台北榮民總醫院桃園分院25萬元。桃榮表示，對市民感到抱歉，將持續追蹤孩童狀況，並建立醫療綠色通道，針對身體不適之幼兒提供後續優先且免費的就醫服務。（看完整報導）
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