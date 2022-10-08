10/8本土4萬4467例、76死 連續13天較上週同期增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北8日電）國內COVID-19本土確診數連續13天比上週同期上升，今天國內新增4萬4467例本土病例，與上週同期相比增幅約3.3%；確診個案增中重症185例，其中76人死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午宣布，今天新增4萬4467例本土病例，比昨天減少6243例、降幅約12.3%，跟上週同期相比增加1427例、增幅約3.3%，確診個案新增中重症185例（中症113例、重症72例）；另境外移入新增67例。

今天新增76例本土病例死亡個案，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。莊人祥表示，沒有特殊重症死亡個案。

根據指揮中心統計，今年1月至10月7日，本土輕症、無症狀個案累計670萬3432例、占99.56%，中症累計1萬6838例、占0.25%，重症累計1萬2483例、占0.19%，其中死亡累計1萬611人。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計共239例，32例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、154例MIS-C、2例心肌炎、4例共病與新生兒感染等及8例到院前死亡；上述個案已有35人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。

接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。莊人祥表示，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種5326人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率40.4%、第2劑10.5%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種3萬6906人次。

昨天COVID-19疫苗接種5萬7574人次，截至目前為止累計接種6221萬8258人次；接種人口涵蓋率第1劑 93.7%、第2劑87.9%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率73.5%，第2次追加劑接種率11.7%（65歲以上接種率40%）。（編輯：陳政偉）1111008

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）