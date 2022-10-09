早安世界》克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線

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連接俄羅斯與併吞領土克里米亞的橋梁8日發生大爆炸，部分公路橋面落入海中，一旁的鐵路橋梁（圖右）也受損，爆炸原因尚不清楚。圖為俄方人員在現場調查。（圖取自Следственный комитет Российской Федерации YouTube頻道網頁youtube.com）

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克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線

連接俄羅斯本土與遭併吞的烏克蘭領土克里米亞的一座重要橋梁8日清晨發生重大爆炸。俄方表示，一輛貨車爆炸後點燃橋上另一列通行火車的油罐車廂，造成3人死亡、橋梁局部損毀，已展開刑事調查。烏克蘭官員發表歡欣評論，但並未聲明為此次事件負責，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅科表示，這件事只是「開始」。對目前仍控制烏克蘭南部赫松州大部分地區的俄軍而言，於2018年完工通車的克里米亞橋是重要的補給通道。俄羅斯扶植的克里米亞自治共和國首長阿克瑟諾夫8日稍晚聲稱，克里米亞大橋已重新開放通車。（看完整報導）

今天降雨稍趨緩11日清晨低溫探20度 國道14處易塞車

中央氣象局表示，9日持續受東北季風影響，降雨趨緩，但仍有較大雨勢發生機率，尤其桃園以北、東北部跟基隆北海岸，容易有局部大雨或豪雨發生；10日起東北季風會帶來涼空氣，屆時最低溫將出現在11日清晨，只有20度到22度左右。另一方面，交通部高速公路局表示，西部國道南向預估上午8時就將出現車潮，中午左右紓解，北上除了圓山至大華系統在上午可能壅塞，其餘路段預估將從下午2時到晚上9時易有車潮，全天國道有14處地雷路段。（看完整報導）

中共20大專題／鄧小平繼承體制終結 習近平開啟新王朝

中國共產黨第20次全國代表大會（20大）16日召開，本屆中共黨大會的主要意義在於鄧小平建立的政治繼承體制正式結束，進入一個以「新時代」為名、看不到終點的習近平王朝。習近平20大拒絕下台，雖然要再過幾天、20屆一中全會後才能證實，但早已是路人皆知。（看完整報導）

瑞士國會代表團無懼中國威脅 2023年訪台深化經貿關係

瑞士國會代表團無懼中國威脅 2023年訪台深化經貿關係瑞士媒體報導，國會友台小組主席暨瑞士人民黨主席齊沙將按照規劃已久行程，明年率團訪台，深化兩國關係。在裴洛西訪台引發北京不滿後，他在受訪時表達「真切希望在很快的將來訪問台灣」。（看完整報導）

經濟部：耗費巨資也幾乎無可能複製台積電至他處

彭博報導稱，若北京全面入侵台灣，在最壞狀況下，美國會考慮撤離台灣的高技能晶片工程師。經濟部強調，台海穩定對全球才是最好的供應鏈投資，想將台積電長期建立的基礎設施複製到其他地方，即使耗費巨資也幾乎不可能。（看完整報導）

馬斯克提特別行政區 陸委會：台灣人民不會接受

全球首富馬斯克接受金融時報訪問時說，為解決中國與台灣之間的緊張關係，建議將台灣設為特別行政區。陸委會回應，馬斯克這個單純以企業投資利益考量的建議，台灣人民不會接受，歡迎馬斯克有機會來台交流實際瞭解。中國外交部則重申北京立場說，「台灣問題是中國的內政」，暗指馬斯克不應介入討論。（看完整報導）

佛奇：冬天恐有COVID-19新變異株 可能更易傳播

白宮首席防疫專家佛奇近日向美國民眾提出警告說，如果今年冬天出現一種新的、更危險的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株，且「能躲避我們從染疫或接種疫苗所獲得的免疫反應」，大家不應該感到驚訝。（看完整報導）

鄭文燦當選足協理事長 盼助足球扎根普及

中華民國足球協會8日舉辦第13屆第1次會員大會進行理監事選舉，角逐足協理事長一職的桃園市長鄭文燦，在39張有效票中獲得過半數的22票當選，任期當天生效。鄭文燦說，將與大家一同為台灣足球運動盡心盡力，讓足球運動更扎根、更普及，選手、教練與球隊得到更多的支持。（看完整報導）

國泰世華銀行刷卡網銀ATM當機 近5小時全面修復

國泰世華銀行8日因資訊大樓進行電力維護，造成網銀、網銀App、KOKO、ATM及信用卡刷卡無法正常使用，到下午3時55分恢復正常，自異常至修復總計近5小時。國泰世華銀行先前因半年內ATM當機4次，今年4月遭金管會開罰新台幣200萬元且不准在今年內新設營業場所外ATM，裁罰創史上首例，如今再度出現全面當機的異常情形，金管會官員表示，後續會先了解此次發生異常的原因為何。（看完整報導）

MLB TV改條款消保處稱無法可管 台灣球迷恐看不到季後賽大呼沮喪

美職大聯盟今年季後賽開打前夕突然修改MLB TV國際收視條款，台灣球迷可能看不到季後賽。消保處說，台灣法規對MLB TV無強制力，呼籲民眾留意境外交易風險。在台灣長期關注美職的一名死忠球迷說，他訂閱MLB TV超過10年，大聯盟此舉讓人感覺不重視國際市場、令人沮喪。（看完整報導）