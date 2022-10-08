國道零星路段壅塞 9日注意14處地雷路段

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（中央社記者余曉涵台北8日電）國慶連假首日，根據即時路況顯示，今天下午5時國道僅零星路段壅塞，高公局預估明天國道有楊梅至新竹等14處地雷路段，提醒用路人要留意。

今天是國慶連假第一天，根據國道即時路況顯示，今天下午5時，國道只有零星路段車多壅塞，包含國1后里至台中系統；國3三鶯至樹林、新竹系統至茄苳等，其餘路段大致順暢，國5時速也在60公里以上。

高公局預估，明天國道有14處地雷路段，包含國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統、苗栗至湖口、西螺至埔鹽系統；國3土城至關西、快官至霧峰、關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、草屯至霧峰；國5南港系統至頭城、宜蘭坪林；國6舊正至霧峰系統。

高公局說，西部國道南向部分，預估明天上午8時就會出現車潮，中午左右紓解，北上方面除了圓山至大華系統路段是上午有車潮之外，其餘路段預估在下午2時會出現車潮，要到晚間9時後才會紓解。

國5方面，高公局說，預估南下早上6時就會出現車潮，下午3時才會紓解，北上也在上午11時就會出現車潮，且要到隔天凌晨0時才會紓解。

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省道方面，交通部公路總局說，預估明天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將有出遊車潮，包含台74線台中環線、台7線大溪至慈湖路段、台2線大武崙路段、台1線水底寮至楓港路段、台2線淡水路段、台61線鳳鼻至香山路段、台61線竹南及中彰大橋路段、台86線接國3關廟交流道、台88線鳳山至五甲路段及台9線南迴公路及東部礁溪等路段。

公路總局指出，明天國道客運預售情形，西部國道客運尚有80%空位，東部國道客運尚有90%空位。（編輯：陳政偉）1111008