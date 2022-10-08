東北季風持續影響 9日降雨稍趨緩

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（中央社記者余曉涵台北8日電）中央氣象局表示，明天（9日）持續受東北季風影響，水氣較今天少，降雨較趨緩，仍有較大雨勢發生機率，10日東北季風增強，會帶來涼空氣，11日清晨低溫將落在20度到22度左右。

持續受到東北季風影響，北部、東北部今天持續降雨，氣象局也發布豪雨特報，提醒民眾留意。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，接下來的天氣仍持續受到東北季風影響，明天跟今天比水氣減少，但還是有機會出現較大雨勢，尤其桃園以北、東北部跟基隆北海岸，容易有局部大雨或豪雨發生。

趙竑說，新竹以南地區則為多雲到晴的天氣型態，不過中午過後山區跟南部平地有局部短暫陣雨，有大雨發生機會。

10日起到15日，趙竑說，東北季風增強影響，桃園以北跟東半部仍有局部短暫雨，午後下雨以山區為主，但10日水氣還在，因此中午過後，南部地區要留意局部短暫雨。

溫度方面，趙竑表示，今明兩天溫度類似，高溫北部、宜蘭及花蓮落在攝氏25到28度左右，其他地區約在29度到32度，不過10日起東北季風會帶來涼空氣，屆時最低溫將出現在11日清晨，只有20度到22度左右，近山區或空曠地區有機會再低個1到2度。（編輯：李亨山）1111008