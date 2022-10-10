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解決花東鐵路中斷不便 台東TTGO接駁車試行

2022/10/10 14:55
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（中央社記者李先鳳台東縣10日電）台鐵玉里到富里站間因地震中斷，民眾往來不便，台東縣政府今天試行「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，供台東轉運站與玉里火車站各一趟次專車接駁，約80人預約體驗。

台東縣長饒慶鈴上午到台東轉運站關心鄉親搭乘狀況，特別感謝「縱谷聯隊」車隊高效率調度、犧牲假期為民服務，她說，台鐵持續搶修花東線玉里富里段，預計明年1月中才會通車，民眾交通權益不能等，因此交觀處在幾天之內就爭取到國發會及交通部公路總局經費，並協調民間車隊投入，希望盡量減少鄉親及遊客往返北東上下月台、購票、候車等不便，也能省下時間。

饒慶鈴指出，縣政府從去年就著手開發TTGO平台，希望解決偏鄉就學、就醫、就業、觀光、出行的交通問題，918地震造成火車運輸極大受損，間接造成台東民眾返鄉及觀光客到台東不便，因此很快地啟用TTGO平台。

縱谷聯隊車隊指揮官洪嘉榕表示，交通是所有人的事，918地震後看到台東運能不足、遊客不便，車隊青年都很願意投入災後復原的短時期任務，這幾天密集與交觀處團隊討論，並快速敲定國慶日當天試營運，做為正式啟動時參考。

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在宜蘭當兵的陳姓民眾說，之前從宜蘭回台東約3小時，但現在必須從玉里轉接駁公車到富里、然後再搭區間車回家，單趟時間要5、6個小時，還要擔心火車誤點、搭不上接駁車，十分困擾，剛好朋友轉傳TTGO試營運訊息，因此立刻報名，真的很方便。

台東縣政府說明，「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，針對車資補貼、民眾固定收費，乘客須在搭乘日2天前完成線上預約，並採媒合共乘方式，遊客、台東縣民都可預約搭乘，正式上線日期於12日公告，14日啟動。（編輯：郭諭儒）1111010

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