勞動部專案媒合旅館徵才 北部薪資達3萬元以上

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（中央社記者張雄風台北10日電）勞動部今天表示，5月旅館業專案媒合計畫，部分因薪資問題而未能就業；10月起已啟動第2階段專案計畫，納入北部薪資達新台幣3萬元以上、中南東部2.8萬元以上。

媒體報導，飯店業者為人力荒，疲於向交通部與勞動部求助卻屢遭「丟回」，產業問題無人聞問。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿澄清，為積極協助飯店旅宿業者缺工，今年5月與交通部觀光局合作啟動飯店業專案媒合服務，總計425家旅館業者缺工3915人，經各公立就業服務機構逐案主動聯繫，業者因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆觀望或無法確定進用日期，人力需求調降為1031人；專案服務過程又再取消求才339人。

勞動部統計，截至目前，公立就業服務機構已推介2076名求職人，達缺工數3倍供業者選任，雇主確定僱用683人。

勞動部說明，部分業者安排面試程序冗長，基層工作起薪偏低，如5月專案媒合的房務人員職缺，按月計酬經常性薪資未達2.8萬元者占66%，未達3萬元者占85.84%，考量勞務程度與薪資報酬不對等情況下，無法吸引求職人任職。

另外，勞動部說，部分業者因對求職者職務要求，包括要求專業證照、體能條件、溝通表達能力、工作量勝任程度等主觀因素，而未能僱用有就業意願求職者。

勞動部表示，為配合0+7觀光產業缺工需要，並為改善業者選工條件造成求職不易等爭議，勞動部已於7日邀集交通部及產業代表共同研商共識，自10月起以3個月為期，啟動第2階段專案計畫，協助旅宿業等觀光產業缺工需求。

勞動部指出，計畫將由交通部彙整業者明確人力需求條件送勞動部，後續透過各公立就服機構及台灣就業通網站建置觀光產業專區，協助揭露徵才資訊及推介媒合各式求職民眾，業者所提出的職缺薪資，北部達3萬元以上、中南東部2.8萬元以上，納入專案求才服務。

此外，勞動部將針對觀光產業辦理各式大中小型徵才活動，並依據觀光旅宿產業特性，運用安穩僱用計畫、職務再設計（輔具）及訓用合一等就業促進措施資源，增加勞雇雙方媒合誘因，持續與業者溝通改善僱用率偏低問題，以積極協助業者補實人力缺口。

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勞動部表示，現行移工開放僅限製造業、營造業、農業、海洋漁撈及看護工作等體力工作，未開放服務業引進移工；關於旅館等觀光產業是否開放移工的議題，建議應優先考量改善產業環境，合理調整徵才薪資條件，鼓勵國內勞動力投入。

最後，勞動部說，考量目前國人近6成從事服務業，而旅館房務、清潔等工作又以婦女及中高齡者從業居多，業者人力需求，仍建議以聘僱國人為優先。（編輯：管中維）1111010