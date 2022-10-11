高雄輕軌設備異常 C21至C24站改採公車接駁

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高雄輕軌C23龍華國小站下行軌道旁，11日下午發現有設備異常，進行區域性斷電檢修，目前C21美術館站至C24愛河之心站改採公車接駁。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月11日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄輕軌C23龍華國小站下行軌道旁，今天下午1時20分發現有設備異常，進行區域性斷電檢修，目前C21美術館站至C24愛河之心站改採公車接駁，其餘路段正常營運。

高雄捷運公司說明表示，今天下午1時20分，高雄輕軌維修人員進行例行巡檢時回報在C23龍華國小站下行軌旁發現軌旁設備有異常。

高捷公司表示，雖然對於營運沒有立即性危險，但為安全起見，仍先進行區域性斷電檢修，目前設備異常原因尚在查修中。初步判斷是電力供應設備異常，沒有立即危險，但會影響供電穩定度，為確保營運安全，目前檢查所有設備中。

高捷公司指出，當時有一部列車在C24愛河之心站，執行清車約45人，目前C21美術館站至C24愛河之心站改採公車接駁，其餘路段仍正常營運，班距15分鐘。

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高捷公司表示，因此路段仍屬工程保固階段，高雄市捷運局已責成統包商積極進行查修，另要求高捷公司妥善處理旅客公車接駁。高捷公司呼籲趕時間的旅客，除搭乘接駁公車外，也可前往捷運R13凹子底站改搭捷運或其他交通工具。

高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站5日試營運通車，其中C21A內惟藝術中心站至C21美術館站，因列車軌道位於小葉欖仁樹中，有如綠色隧道般，被稱為「龍貓隧道」，試營運通車後成為熱門景點。（編輯：謝雅竹）1111011