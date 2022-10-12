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2022國際技能競賽 機電整合、旅館接待傳捷報

2022/10/12 10:36
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（中央社記者張雄風台北12日電）台灣在2022國際技能競賽再傳捷報，勞動部勞動力發展署今天表示，雙人組競賽職類機電整合國手吳冠霖及羅國齊獲得銀牌、台灣首次派選手參賽的旅館接待職類國手劉玫均獲得優勝。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，獲得機電整合職類銀牌的吳冠霖及羅國齊興奮分享，在競賽過程中持續修正錯誤並穩定的發揮實力，才是真正的考驗，有賴於這幾年來持續不斷的練習，在比賽的最後一天完美呈現作品。

裁判長陳振臺也表示，訓練團隊特別針對專業規範進行要求與訓練，因此國手在這部分表現相當優異，就是此次的致勝關鍵。

旅館接待職類由劉玫均獲得優勝，她表示，要感謝的人非常多，遇到低潮時都是這些聲音支撐著她，而今天能夠站在台上，就是最大的肯定。

裁判長楊仁德表示，以全英文於國際賽事與各國精英競爭，取得好成績極不容易，旅館接待是國際技能競賽近年新增辦的職類，台灣第1次選派國手參賽即取得了好成績，期待本職類的發展能培育更多人才。（編輯：陳政偉）1111012

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