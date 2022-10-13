台南運用無人機空拍 提升遊蕩犬管制成效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市政府與雲林科技大學團隊合作，以無人機空拍並運用AI科技，調查遊蕩犬族群動向，盼更精確投放誘捕籠並提升管制效率，有效減少人犬衝突案件。

台南市政府農業局今天在七股區舉辦無人機空拍與運用AI調查遊蕩犬分布記者會，簡報說明並實際操作以無人機調查、掌握遊蕩犬出沒地點及族群情況。

農業局長李建裕簡報指出，台南沿海地區屬遊蕩犬重點管制區域，動保處平時派員至現場勘查管制，運用誘捕籠、大型圍籬與麻醉槍等制式工具，優先將追車咬人犬隻予以捕捉移除，後續推廣作為工作犬提供認養。

李建裕指出，沿海地區犬隻警覺性高，加上幅員遼闊不易追蹤犬群動向，台南市動保處今年與雲林科技大學團隊合作，運用無人機調查沿海區域性遊蕩犬動向，可更精確投放誘捕籠，鎖定問題犬隻捕捉，並可評估運用於麻醉槍捕捉工作時對犬隻的追蹤模式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市長黃偉哲表示，遊蕩犬問題一直是各界關心議題，既要保護人也要保護狗，這套人工智慧技術可協助讓捕捉更有效率，短期目標除藉以提升犬隻管制效能，中長程目標為控制遊蕩犬族群數量後並逐步減量，盼有效率減少人犬衝突案件發生。

黃偉哲指出，運用無人機的機動性與滯空性，不用接近遊蕩犬也能取得影像，進而有效進行沿海地區遊蕩犬管理，在市民人身安全與動物生存權之間共創雙贏。（編輯：陳仁華）1111013