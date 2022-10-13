台蝴蝶蘭因雜草遭美退櫃 農委會：加強管控措施

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）民進黨立委賴惠員今天披露，台灣蝴蝶蘭因在栽培介質上發現雜草遭美國退櫃、擔憂台灣蘭花產業恐受影響，農委會今天說，已提供改善措施給業者並加強出關抽樣。

台灣蝴蝶蘭輸往美國需要依據美國規定辦理，而台灣也與美國於2004年訂定簽署「台灣輸美附帶栽培介質植物工作計畫」，讓台灣蝴蝶蘭可以附帶栽培介質輸銷美國。

不過，賴惠員今天於立法院經濟委員會中揭露，台灣蝴蝶蘭因栽培介質發現雜草問題遭美國退櫃，而美國在台協會已於9月7日通知防檢局，詢問陳吉仲是否知曉此事。

陳吉仲答詢，他第一時間已從業者那裡獲得訊息，也第一時間請防檢局跟農糧署相關單位討論如何解決問題。

陳吉仲表示，為了確保蝴蝶蘭可以賣到美國，已經有跟美方溝通，現在會先做好自主管理，所有因為栽培介質雜草的問題，農委會想辦法在國內就管控好，讓蝴蝶蘭可以持續外銷。

陳吉仲說，目前也在思考是否有什麼貸款可以協助業者，為了確保未來外銷的蝴蝶蘭不會有問題，第一時間也找業者溝通，業者也接受防檢局做法。

防檢局局長杜文珍則表示，第一時間就已跟美方表達不要暫停台灣蝴蝶蘭輸出，而業者其實也都有警覺、認為應該共同維護蘭花產業，雜草部分，出口檢疫也都有特別來檢視。

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農委會防檢局植物檢疫組組長翁壹姿接受媒體聯訪說明，9月7日已收到美方通知，目前有16批檢出雜草狀況，必須退運或銷毀，美方也有提到如果重複被檢出的話必須暫停輸入，因此9月21日立刻和美國舉行緊急會議，表達收到相關訊息跟採行調整改善措施需要時間，且貨物已經陸續啟運，因此爭取美方同意9月21日前檢出有雜草者，都只算1次檢出。

翁壹姿最後提到，防檢局後續也有實地了解被驗出雜草的業者，目前已經提供改善措施給所有業者，另外也加強出關前的抽樣，若發現有問題者就不會發出輸出證件。（編輯：陳政偉）1111013