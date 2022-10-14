視障生學數學困難 台師大研發互動數位工具

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台灣師範大學近期研發A8M數位學習工具，結合聽覺和觸覺感官，讓視障生可以反覆練習，更容易掌握繁複的數理公式。（台師大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年10月14日

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（中央社記者陳至中台北14日電）數學有很多符號，視覺障礙學生只靠點字觸摸，很難理解意義。台灣師範大學研發A8M數位學習工具，結合聽覺和觸覺等感官，讓使用者可以反覆練習，更容易掌握繁複的數理公式。

台師大華語文與科技研究中心今天召開記者會，特殊教育系副教授張千惠等人組成的研究團隊，透過深耕計畫與台灣視障協會合作， 應用多模態教學法（multi-modality）理念，研發出符合視障生學習所需的Access8Math（A8M）數位學習工具。

研發團隊指出，視障生求學階段有效的學習輔具非常少，學習數學更是難中之難，有許多抽象概念，符號也特別多，很難只靠點字觸摸理解意義。如何突破視覺的困難，讓視障生能夠讀寫數學，成為研究重點。

團隊研發出A8M工具，視障生下載後，不須連結網路，即可在個人電腦環境中讀寫數學符號。A8M操作簡易，可快速上手，學生可結合NVDA（非視覺桌面存取系統）即時報讀，並配合點字顯示器同時摸讀，快速了解數學內容或題意。

遇到複雜的數學式，傳統語音報讀只能一次性講出整個數學式，A8M則容許視障生以互動方式，分別閱讀特定部分內容，反覆聽讀並以點字摸讀輔助，更容易掌握繁複的結構。

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A8M還有數學編輯器，可讓學生無障礙地以語法輸入數學方程式與符號，應付隨堂作業與考試。工具符號的呈現與一般書寫方式相同，教師可瞭解學生的解題過程。

台師大副校長宋曜廷表示，提供特殊需求學生輔助協助，有助公平正義的實現。目前全台約有1300名左右的視障學生，國中教育會考約有500人需要語音報讀和點字卷協助。希望透過A8M的發明，讓視障生的能力可以適當發揮。（編輯：陳政偉）1111014