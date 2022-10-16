台虎首航新千歲 台灣飛日本最多航點航空

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台灣虎航16日首航桃園－札幌（新千歲）航線，董事長陳漢銘（中）在首航儀式中剪綵，他表示，希望透過台灣虎航的航線，除了方便台灣旅客造訪日本遊玩外，也歡迎北海道旅客造訪台灣。中央社記者余曉涵攝 111年10月16日

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（中央社記者余曉涵札幌16日電）台灣虎航今天首航桃園-札幌（新千歲）航線，台虎董事長陳漢銘說，新千歲是台虎飛日本北海道的第3個航點，也是第15個日本航點，成為目前台灣飛航日本航點最多的航空公司。

台日陸續開放邊境，雙邊旅遊逐漸恢復，台灣虎航今天首航桃園-札幌（新千歲）航線，載百名乘客前往日本北海道觀光旅遊。

陳漢銘在首航儀式中表示，在全球被COVID-19疫情衝擊超過2年半之後，台灣虎航為亞洲航空市場率先帶來曙光跟希望，隨著新千歲航點的加入，台灣虎航在北海道已有3個航點，這也是台灣虎航在日本的第15個航點，同時是目前台灣飛航日本航點最多的航空公司。

陳漢銘表示，台灣虎航從2015年插旗日本東京成田後，就以此為中心，陸續拓展大阪、仙台、沖繩、福岡、小松、函館等地，新千歲也是一直積極爭取的新航點，也將是全新的出發。

陳漢銘指出，希望透過台灣虎航的航線，除了方便台灣旅客造訪日本遊玩外，也歡迎北海道旅客造訪台灣，感受台灣的好山好水及豐富多樣的美食文化。

日本國土交通省東京航空局新千歲空港事務所次長櫻田薰致詞時表示，台灣虎航在疫後選擇新千歲作為首航點是明智選擇，期望台灣虎航能以相對優惠的票價，讓北海道及台灣旅客能夠自由交流。

為慶祝台灣虎航首航桃園-札幌（新千歲），台灣虎航表示，所有搭乘首航航班旅客，都可獲得台灣虎航限定虎將航點紀念徽章、首航明信片，以及小廚神朱如茵（Liya）所監製，並與全家便利商店聯名的金飯糰。

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台灣虎航指出，新千歲機場也為久違的新國際航線首航儀式進行灑水儀式，這次首航執飛的B-50025航機，也是台灣虎航今年初才接回的A320neo新機。

台灣虎航表示，桃園-札幌（新千歲）航線開航初期，去程航班編號IT234，每週四及週日上午6時從桃園機場起飛，回程航班編號IT235，每週四及週日上午11時45分起飛，預計10月30日後將增為每週3班，預計週二、週四及週日飛航。（編輯：張雅淨）1111016