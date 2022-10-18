台東熱氣球嘉年華及最美星空 獲美國繆思創意大獎

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）在國際獎項協會發起的美國繆思創意大獎競逐中，台東縣政府舉辦的國際熱氣球嘉年華和最美星空，奪得最高榮譽鉑金獎與金獎肯定。

台東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科今天發布新聞稿，繆思創意大獎（Muse Creative Awards）為全球跨領域創意設計最具影響力的國際獎項之一，由國際獎項協會（International Awards Associates）發起，針對各設計領域人士設有專業競獎項目，每年皆有眾多藝術創作者爭相角逐，以嚴格評審體系和高質量評判標準著稱，透過盲審形式選出獲獎者。

今年評審團由來自38個國家共110名全球知名設計專家組成，以盲審形式從6000餘件創意作品中選出獲獎者，台東縣政府以「台灣國際熱氣球嘉年華」、「台東最美星空」一舉奪得2座獎項，實力備受國際肯定。

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交觀處表示，國際熱氣球嘉年華邁入第12年，早已成為各地「球迷」每年暑期最大盛事，今年更以全球首創的「熱氣球光雕x無人機」聯合演出再度突破，為來自各地的旅人留下驚喜而幸褔的回憶，在疫情期間仍創造歷年來最高的123萬參觀人次，在Event- Festival/Carnival項目獲得最高榮譽鉑金獎（Platinum Winner）肯定。

另外，「台東最美星空」善盡保護地球的責任，2021年向BSI英國標準協會申請「ISO 20121永續性活動管理系統」國際認證成功，今年持續升級永續行動，響應1% For The Planet地球稅理念，企劃「永續倡議」行動，除活動設施皆使用環保材質外，更透過活動教育及號召民眾一起愛地球企劃，並將「地球稅」回饋給全球非營利環保組織，在此次競賽的Event- Celebration Event項目中獲得金獎（Gold Winner），實力備受國際肯定。（編輯：陳仁華）1111018