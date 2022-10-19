台灣虎航砍班惹怨 董座承諾明年1月起只增不減

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）日本自11日起開放自由行，卻出現機場人力不足問題，台灣虎航日前大砍年底前航班，惹來許多已搶促銷票旅客抱怨。台灣虎航董事長陳漢銘今天承諾，明年1月起只會增班不再減班。

陳漢銘16日率團參加台灣虎航北海道新千歲機場首航，並赴東京拜會日本國土交通省等多個單位，盼將日本機場人力不足造成台灣虎航減班影響降至最低，今天清晨回到台灣，上午舉行記者會說明溝通結果。

陳漢銘說，日本是在開放自由行後，才通知國外航空公司許多機場人力不足，但經過溝通後，日本也同意設法解決問題，包括接受台灣虎航提出由台灣派人支援日本機場地面服務需求，但仍須時間改善。

他承諾，明年1月起，日本4大機場不但不會再減班，還會再增班，其中桃園至新千歲（札幌）航線從每週3班增至每週7班；大阪從原先每週6班增至每週13班；東京從原本每週11班增至29班，無論從桃園機場至東京成田或羽田、高雄機場至成田的航班都會增加，另在大假日還可能再增班。

至於日本機場2線及3線機場的人力，陳漢銘說，日本也希望明年能恢復正常，若至明年1月仍無開放，台灣虎也評估由鄰近航點增班；他也向日本提案，由各縣廳提供陸路交通補助，例如：從東京改陸路交通到茨城或仙台，從新千歲到旭川，從大阪至岡山。

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陳漢銘說，日本機場人力不足部分，有關海關、證照查驗等人力，要靠日本自己努力，但在地面人力部分，台灣虎航提出由台灣派30人支援日本機場地面代理，這部分與日方獲共識，但各場站人數仍在盤整，這將有助台灣虎航接下來營運航班號正常化。

台灣虎航在日本還未開放前就推出3波日本航線促銷，包括5月推出零元機票，9月起陸續2波促銷，推出單程未稅新台幣888元及1010元的價位，引起搶購，但因日本機場人力問題，年底前很多日本航班都取消，台灣虎航雖提供民眾免費票方案，或改航點不加價，仍讓不少搶到低價票旅客抱怨。（編輯：陳政偉）1111019