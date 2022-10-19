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近2年來首例百日咳 社區接觸者44人均無症狀

2022/10/19 17:49
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（中央社記者陳婕翎台北19日電）疾管署今天公布今年國內首例百日咳確定病例，也是近2年來首見，個案為北部10多歲男性國中生，已接種5劑五合一疫苗，屬於突破性感染，衛生單位匡列社區接觸者44人均無症狀。

衛福部疾管署今天傍晚發布新聞稿說明，這名國中生9月20日出現喉嚨痛、咳嗽、發燒且胸痛、頭痛症狀，9月20至10月4日間陸續就醫，因症狀持續未改善，10月6日收治住院，採檢通報後於10月18日確診，個案症狀已改善且病況穩定，持續住院治療中。

衛生單位已匡列相關接觸者計48人，其中同住家人4人，1人有咳嗽症狀，餘3人無症狀，已安排採檢及預防性投藥評估；另有社區接觸者44人，均無症狀，進行健康監測，如有症狀再行採檢。

依據國內監測資料統計，2018年至2021年同期百日咳病例數分別為27、25、4、0例，每年累計病例數為5至32例，多為3個月以下、未達接種疫苗年齡或僅接種第1劑疫苗的嬰兒，占57%，其次為20歲以上成人，占27%。

疾管署副署長莊人祥今天傍晚接受媒體聯訪時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以後，百日咳減少，2020年個案集中發生在年初，主要與當初因應疫情的邊境管制較鬆有關。

莊人祥進一步說明，隨後在COVID-19入境限制加嚴，以及口罩規定，呼吸道傳染病人數明顯減少，現在出現今年首例個案，同樣也是與邊境鬆綁及不用處處戴口罩等防疫強度下降，傳播機會增加有關。

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百日咳主要透過飛沫傳染，無論有無發病均有高度傳染力，感染症狀為持續咳嗽超過2週，伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒症狀，成人很少出現併發症；嬰幼兒感染後症狀通常較為嚴重，特別是6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、腦病變，甚至死亡。

接種疫苗為預防百日咳最有效方法，台灣提供嬰幼兒出生滿2、4、6、18個月，及滿5歲至入小學前各接種1劑疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種；由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議懷孕婦女、嬰兒照顧者可自費接種1劑疫苗。（編輯：陳政偉）1111019

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