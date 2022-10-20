農退僅8萬人 陳吉仲：112年目標達30%

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（中央社記者張雄風台北20日電）根據農委會報告，今年未滿65歲農保人數約40萬人，僅8萬人有農退儲金、約占20%，立委認為這是好政策，「沒有50%就是愧對人民」。農委會主委陳吉仲表示，明年若未達30%以上他會負責。

立法院經濟委員會今天審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算關於行政院農業委員會主管，非營業部分：農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金部分：農民退休基金。

根據農委會預算報告，農業保險覆蓋率民國109年9.56%、110年25.92%，今年到7月為44.56%；另外110年底農民退休儲金各年齡層提繳人數統計，農退儲金人數占農保人數比率為20.98%，未滿65歲農保人數有40萬3394人，約8萬4643人加入提繳。

民進黨立委陳明文質詢表示，農業保險稻米強制加強型保險部分大家都可接受，但是整體覆蓋率還是不夠多，漁產、農業設施覆蓋率都偏低。

陳明文指出，農退儲金比率只有20%，但統計未滿65歲農民有40多萬人，現在有農退僅8萬多人，預估112年達9萬多人，還是不到30%；農退儲金是好政策，沒有50%以上就是愧對農民，代表沒有好好宣導。

國民黨立委呂玉玲質詢指出，為何農民沒有意願參與農退儲金，農委會應檢討機制。

陳吉仲答詢表示，明年農民退休儲金加入若沒有達30%，他會負責。

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陳吉仲提到，以桃園為例，有請桃園所有農會積極辦理，也有獎勵機制以及農會總幹事的績效，但因為各縣市的農業樣態大不相同，會加大文宣力道。

陳吉仲表示，有檢討幾個原因，一來確保是否每個具有農保資格的人，都知道農民退休儲金，另外月繳是否能夠負擔等；未來是否調整農民退休儲金繳費時間，改為收成後、有收入後才繳納，會跟勞動部討論。（編輯：張雅淨）1111020