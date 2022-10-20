立委建議育兒津貼取消排富條款 教育部承諾研議

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（中央社記者陳至中台北20日電）立法院教育及文化委員會今天做成主決議，建議育兒津貼取消「排富條款」，讓所有家庭都能領，要在明年1月實施。教育部長潘文忠承諾會和衛生福利部研議。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，民主進步黨籍立委張廖萬堅指出，育兒津貼是「有感」的政策，但設有排富措施，家庭年淨所得超過121萬元不能領，造成一些爭議。

育兒津貼申請條件為綜合所得稅申報核定稅率未達20%，也就是家庭綜合所得淨額（綜合所得總額減去免稅額及扣除額）在121萬元以下。張廖萬堅指出，現實上是有人家裡有錢、不用上班，可以領育兒津貼；有人夫妻都忙著工作賺錢，沒有恆產也沒有太多存款，卻不能領育兒津貼，並不公平。

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張廖萬堅表示，都會區房價高、物價高，育兒津貼的排富，造成「相對剝奪感」。他指出，教育部評估有2.5萬人受影響，取消排富只須新台幣18億元經費，卻可鼓勵薪水族多生育，應是可研擬的方向。後續教育及文化委員會做成主決議，建請政府研議取消排富，並評估在明年1月正式實施。

潘文忠表示：「這是值得討論的方向。」因育兒津貼0到2歲是由衛生福利部主管，會一同研議，看是否可朝不排富的方向規劃。（編輯：陳政偉）1111020