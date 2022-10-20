立委指中國因素使大學排名退步 潘文忠：不揣測

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（中央社記者陳至中台北20日電）英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）2023年世界大學排名，台灣多所研究型大學退步，立委指可能受中國因素影響。教育部長潘文忠和台灣大學副校長羅清華今天說，不敢妄自揣測。

THE公布的最新世界大學排名，台灣大學從113名退步到187名，另外包括台北醫學大學、清華大學、陽明交通大學等校，排名呈現退步。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，無黨籍立委黃國書表示，有學者指出，可能是台灣大專校名帶「國立」，在學界訪評時，中國籍學者可能刻意不推薦，影響台校排名結果。

對此，羅清華表示，中國的學術影響力不能忽視，近年重要國際期刊的編輯，越來越多中國學者。但世界大學排名是否會受影響，他不敢妄自揣測。

潘文忠也表示，大學排名是由民間團體舉辦，教育部沒有實質參與，也無法探究，不適合過度揣測。

中央大學校長周景揚會前接受媒體聯訪表示，大學排名應以平常心看待，有些有商業成分，有些則較無，不會要求學校參加說明會、諮詢會，做出的排名比較客觀。大學應先把研究、教學做好，不該因在意排名，而改變辦學方向或排擠合作機會。

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清華大學校長高為元會後受訪表示，大學排名有很多面向和切入的方式，首先須確認數據是否提供得準確，再去瞭解哪些是可以進步的地方。他說，仍要恭喜提名上升的學校，畢竟須做出很大的努力。

高為元接任校長後，今天首度列席立法院會議。他幽默地說，活了這麼久，第一次到立法院，感到很興奮，聽完後有許多收穫，瞭解到立法委員重視哪些議題，也獲知教育部對這些議題的看法和政策。（編輯：管中維）1111020