環團集民意提3大氣候政見 籲縣市長參選人採納

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）綠色和平今天表示，「政見選物所」網站逾1500人票選出「循環容器隨處借」、「規劃淨零社會住宅示範區」、「規劃市中心低排放交通區」3大氣候政見，呼籲縣市長參選人採納。

綠色和平今天在台北市政府前小型集會廣場舉辦「千名民眾票選城市環境政見 協尋候選人回應」記者會，會中指出，縣市首長選舉僅剩30多天，氣候變遷對生活的影響也同步加深中，9月23到10月18日透過「政見選物所」網站蒐集前述民眾對環境政見的3大需求，並在台北市政府前以巨幅裝置呈現，呼籲參選人採納。

綠色和平並說，其中「規劃淨零社會住宅示範區」，並要優先提供經濟弱勢族群使用。法律人協會秘書長郭鴻儀也說，台灣是氣候變遷的高風險受災戶，各縣市長參選人不能逃避，應提出跨域合作對策強化城市韌性，以減少弱勢族群的脆弱度，包含保護生物多樣性及生態系統，以此取代土地開發。

銘傳大學都市規劃與防災學系副教授石婉瑜建議，收入愈低者的「能源貧窮」現象應關注，除補助電費、購置家電，可效法日本推行的「Cool share節電計畫」，提供頂級能效家電「以租代買」功能、開放圖書館等公共空間供能源貧窮族群使用，協其因應夏季高溫。

台大風險社會與政策研究中心助理研究員王瑞庚則就運輸領域，以倫敦推動「超低排放區」，且塞車時段僅公共運輸工具得以進入，其他私人交通工具須依據排放量不同，繳不同金額的「倫敦塞車費」才能進入為例，建議強化全台已設置39處「空氣品質維護區」作為。

他認為，空維區的運作是為了實現交通淨零區，但是2020年私人運具仍占72.3%之多，且應該多是燃油車；若能有更簡明的科學報告說帖，例如讓民眾知道住在零碳交通區，可減少多少罹癌率；提供機制讓居民參與屋頂型太陽能與公共設施太陽能的生意商機等，以利益做為誘因，可讓更多人、地區投入淨零運作。（編輯：陳政偉）1111021