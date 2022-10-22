邊境重啟拚觀光 台灣傳統古厝快閃多倫多

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台灣13日重啟邊境，觀光局在第一時間派出「台灣傳統古厝」在海外打前鋒，21日以台灣古厝沉浸式體驗活動快閃現身加拿大多倫多鬧區。中央社記者胡玉立多倫多攝 111年10月22日

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（中央社記者胡玉立多倫多21日電）台灣重啟邊境，觀光局在第一時間派出台灣傳統古厝在海外打前鋒，今天快閃現身多倫多鬧區，吸引眾多民眾排隊參與這場別開生面的沉浸式體驗活動，感受台灣的觀光魅力與好客。

台灣傳統古厝沉浸式體驗活動是由交通部觀光局以數月時間發想實踐，21日至23日在多倫多人潮洶湧的「央-登打士廣場」（Yonge-Dundas Square）快閃3天，邀國際旅客到台灣作客。

21日的記者會中，駐多倫多台北經濟文化辦事處處長陳錦玲說，台灣13日已解除入境隔離措施，加拿大民眾入境台灣免簽證。從最近的新聞大家可能已注意到，台灣位居亞洲民主前線，台灣人民友善、美麗的風光、多元文化及美食，都是台灣得以形成如今自由民主生活的重要元素。歡迎造訪台灣，實地體驗台灣。

觀光局駐紐約辦事處主任温佳思表示，台灣擁有豐沛的觀光資源，生態、文化、美食或節慶活動都非常多元獨特。近期台灣有許多精彩活動，例如台灣好湯－溫泉美食嘉年華、日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華、嘉義管樂節活動，2023年初還有一年一度的觀光盛事台灣燈會將在台北市舉辦，歡迎國際旅客到台灣作客。

這個週末天公作美，多倫多秋色宜人，非常適合戶外活動。設置在央-登打士廣場的台灣古厝大型裝置外觀以台灣傳統閩南式古厝為原型，創意融合台灣傳統民居建築經典元素，內部特別設計文化、自然及小鎮等三種特色體驗，以紅色呈現台灣常見的古蹟廟宇等文化元素，青色呈現台灣山海及戶外活動，金黃色呈現天燈及小鎮風情。

在觀光局邀請當地媒體及旅遊業者參加的推廣活動中，除了向50多名與會媒體及業者簡報台灣觀光資訊外，還安排了珍珠奶茶和滷肉飯DIY活動。不少人提到自己的台灣經驗，準備找機會深度探訪台灣。

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為鼓勵民眾認識台灣，觀光局在10月21日至11月18日同步推出線上活動Discover Your Ideal Taiwan Vacation。民眾可以進入活動頁面，透過遊戲方式取得客製化台灣行程推薦，無論是沉浸歷史文化、熱愛體驗戶外活動或參與地方節慶，旅客都可以在線上活動中得到專屬台灣之旅推薦，包含必逛必玩必吃的體驗。

民眾參與線上活動有機會獲得加拿大航空提供的加拿大台灣來回經濟艙機票一張。至活動現場參與台灣傳統古厝沉浸式體驗活動的民眾，只要標記台灣觀光局 Instagram帳號@taiwantourism_na，並使用社群標籤 #TimeForTaiwan，上傳分享台灣古厝合照或活動照片，還可增加中獎機率。（編輯：馮昭）1111022

台灣傳統古厝沉浸式體驗活動是由交通部觀光局以數月時間發想實踐，21日至23日在多倫多「央-登打士廣場」（Yonge-Dundas Square）快閃3天，邀國際旅客到台灣作客。中央社記者胡玉立多倫多攝 111年10月22日

台灣傳統古厝沉浸式體驗活動在多倫多快閃3天。大型裝置內部設計文化、自然及小鎮等3種特色體驗，以紅色呈現台灣常見的古蹟廟宇等文化元素，青色呈現台灣山海及戶外活動，金黃色呈現天燈及小鎮風情。中央社記者胡玉立多倫多攝 111年10月22日

交通部觀光局舉辦的台灣傳統古厝沉浸式體驗活動21日至23日在加拿大多倫多「央-登打士廣場」（Yonge-Dundas Square）快閃3天。觀光局駐紐約辦事處主任温佳思歡迎國際旅客感受台灣的觀光魅力與好客。中央社記者胡玉立多倫多攝 111年10月22日