華語文測驗電腦化 考試成績可申請獎學金赴台

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（中央社記者周世惠舊金山21日專電）美國華盛頓州今天首次舉行頗具指標意義的電腦化華語文能力測驗，應試者多無華語背景。有心赴台學習華語、攻讀學位者可以此考試成績向教育部申請獎學金。

駐舊金山辦事處教育組今天發布新聞稿指出，電腦化華語文能力測驗為國家華語測驗推動工作委員會研發，考生可以此測驗成績申請台灣的華語文獎學金、教育部台灣獎學金、外交部台灣獎學金，部分台灣企業以華語文能力測驗等級做為招聘外籍員工的錄取門檻。對母語不是華語、有心前往台灣求學或求職的人，這項語文能力測驗有指標意義。

位於華盛頓州的普傑海峽大學（University of Puget Sound）和駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組今天合作舉辦「電腦化華語能力適性測驗」（Computerized Adaptive Testing, CAT），共有20名考生報名應試。

普傑海峽大學過去辦理過紙本華語文能力測驗，今年第一次展開電腦化測驗的模式，免去台灣、美國兩地郵遞試卷、答案卷及成績單繁瑣作業及卷包遺失風險。

電腦化的華語文能力考試會根據考生前一題答對與否自動判斷下一題的難度，作答結束後直接顯示成績。教育組指出，考生可以立即看到考試結果，斷定的語言能力等級也更接近考生的真實程度。

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教育組表示，本次測驗的考生大多無華語背景，經由在普傑海峽大學修習華語課程後，透過華語文能力測驗了解學習成效。其中有近半數的考生表示，日後計畫透過申請台灣獎學金或華語文獎學金赴台就學。

在普傑海峽大學已經唸兩年華語的考生孔欣然（Sienna Kloss）認為，華語文考試的聽力測驗較難，對閱讀則相對有信心。她希望暑假有機會到台灣短期留學。跟台灣學生學習外語的經驗很像，外國學生會透過一次又一次的語言測驗，來掌握自身的華語學習能力和追蹤進步程度。（編輯：馮昭）1111022