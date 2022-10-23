迎台灣旅客春節造訪 北海道冰瀑祭提前開放

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（中央社記者余曉涵台北23日電）隨著台日邊境開放，旅客恢復交流，為了迎接台灣旅客造訪，知名的北海道冰瀑祭也因應明年農曆新年，將開放日期提前到1月22日。

根據OH!MATSURi網站介紹，「層雲峽溫泉冰瀑祭」是北海道最具代表性的大規模冰祭，在廣達1萬平方公尺的巨大會場中，將可見到大大小小的冰雕和冰雪建築四處林立，並從中體驗冰之王國的滋味，入夜之後則會在冰雕上打起七彩燈光，營造出如夢似幻的空間。

由於受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，已經連續2年的冰瀑祭沒有外國遊客，而隨著各國陸續邊境開放，明年的冰瀑祭做好準備等待外國旅客。層雲峽觀光協會向赴日本北海道採訪的台灣媒體表示，因應明年農曆春節是1月22日，因此明年冰瀑祭的開放日期也將提前至1月22日。

導遊金其勤介紹，冰瀑祭是用當地石狩川的溪水來製作冰雕，有冰的神社、城堡加上燈光的慶典，明年是第48回祭典，也將持續到明年的3月15日。

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北海道的層雲峽位於大雪山國立公園，附近有不少觀光景點，像是入選日本瀑布百選的銀河瀑布及流星瀑布、層雲峽溫泉區等都是熱門觀光景點。

旅行業者也相中解封後的北海道旅遊商機，客群鎖定長輩年齡層，規劃一系列相關行程，像是大榮旅遊將帶旅客前往北海道泡湯賞夜景，行程安排阿寒湖、小樽、摩周湖、十勝川等；易飛網行程安排溫泉、阿寒湖、旭川動物園等；旅天下行程也安排函館、銀河流星瀑布、小樽等知名景點。（編輯：管中維）1111023