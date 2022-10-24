鎖定解封旅遊商機 星野集團飯店品牌插旗北海道

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（中央社記者余曉涵台北24日電）鎖定解封後日本北海道旅遊商機，星野集團今天表示，除了台灣旅客熟知的星野TOMAMU度假村，今年旗下飯店品牌包含OMO、界跟關係品牌WBF Hotel等都插旗北海道各地。

隨著台日陸續解封，觀光旅遊逐漸復甦，星野集團今天在台舉辦記者會，向台灣旅客介紹旗下在北海道的各飯店品牌。

在台代理星野集團的湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎在會中表示，2019年前往北海道旅遊的台灣旅客約55萬人，以平均每班250人次計算，相當於有2000班次的航班，預計明年將有20萬以上台灣旅客造訪北海道。

星野集團北海道事業部長相內學在記者會中表示，今年冬季來自台灣旅客的預約數排名第一，其次則是澳洲及新加坡，若與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前相比，台灣旅客訂房數已經成長65%，在香港、中國及韓國間排名第一。

星野集團表示，旗下除了台灣旅客熟知的星野TOMAMU度假村之外，在2022年OMO5小樽 by星野集團、OMO3札幌薄野 by星野集團及界波羅多陸續開幕外，關係飯店WBF Hotel系列也在札幌、旭川、釧路及函館等北海道觀光地有落點。

以台灣旅客最熟知的星野TOMAMU度假村為例，是北海道最大型的長住型度假村，有世界少見的高品質粉雪，多樣的雪道滿足初中高級的滑雪旅客，除滑雪之外，也有多元豐富的戲雪活動。

星野集團表示，度假村內每年限時登場的愛絲冰城也是旅客必定到訪之地，今年，愛絲冰城與北海道家數最多的便利商店Seicomart合作推出「冰之Seicomart」，在愛絲冰城用冰建成的冰屋內，能買到Seicomart的商品。

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其他還有提供冰杯雞尾酒的「冰之酒吧」，能體驗製作急速冷凍巧克力的「冰之甜點店」，入住極地冰屋的「冰之旅館」，以及能舉辦超夢幻婚禮，每年一開放預約就秒殺的「冰之教堂」。

星野集團說，OMO品牌飯店則有別於一般的商務飯店，提供許多周邊景點及店家的情報，滿足觀光、美食及購物等需求，更與在地商家合作，推出由「周邊嚮導OMO Ranger」帶領的獨創旅遊行程，讓旅客深入巷弄，體驗不同層次的都市魅力。（編輯：管中維）1111024