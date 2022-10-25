成大和美國澤維爾大學簽合作備忘錄 共推華語教育

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（中央社記者張榮祥台南25日電）國立成功大學今天宣布，和美國路易斯安那澤維爾大學上午透過視訊簽署合作備忘錄，未來將議定廣泛性校級合作，共同推廣華語教育與台灣優華語計畫。

成大今天發布新聞稿指出，成大和美國路易斯安那澤維爾大學（Xavier University of Louisiana）在外交部駐休士頓辦事處代表見證下，上午透過視訊簽署合作備忘錄。

兩校未來將議定廣泛性校級合作，更將選派華語師資赴美教學、申請設置台灣優華語獎學金、線上華語文課程與線上華語文測驗等。

成大副校長蘇芳慶表示，全球化突顯學生拓展國際觀、加強國際移動力與在地視野的重要性，他期待透過兩校夥伴關係強健台美人才交流；成大預定11月初向教育部提交和澤維爾大學共同推展台灣優華語計畫內容，以推廣華語教育及台灣文化。

澤維爾大學校長雷諾德．弗雷特（Reynold Verret）也希望促進兩校學生交流，透過交換計畫開拓視野，探索不同文化。

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澤維爾大學成立於1915年，是美國唯一天主教傳統非裔大學，設有文理學院、專業科學學院、威廉姆斯商學院及護理學院，提供大學部90多個主修、60多個輔修課程及研究所30個領域課程，學術水準在全美傳統非裔高等教育機構中排名第3。

澤維爾大學曾培育諸多優異畢業生，包括全美首名非裔勞工部長亞歷克西斯．赫爾曼（Alexis Herman）、美國聯邦眾議員特洛伊．卡特（Troy Carter）及紐奧爾良市長肯崔（Mayor LaToya Cantrell）等人。（編輯：郭諭儒）1111025