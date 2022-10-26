桃捷綠線延伸環評案過初審 要求加強噪音管制

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（中央社記者張雄風台北26日電）環保署今天審查桃捷綠線延伸環評案。經開發單位承諾加強施工沿線噪音管制減輕對動物影響。環委也要求施工期間針對普仁及富台國小設置隔音牆；建議本案通過初審，送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「桃園捷運綠線延伸中壢計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位桃園市政府表示，路線經桃園市八德區、中壢區及大溪區，全長約7.2公里，地下段約5.3公里、高架段約1.9公里；預計共設置5站（含高架車站1座、地下車站4座）及1座駐車廠。

由於現規劃路線行經綠地，鳥類、生態資源眾多，初審會議時要求加強評估生態及訂定保育對策。

桃園市政府表示，以計畫路線外推100公尺範圍為衝擊區，101至1000公尺範圍為對照區，共進行3次調查，記錄6種維管束植物紅皮書名錄受威脅物種，另外有2種保育類動物八哥、紅尾伯勞等。

桃市府強調，會劃設工區範圍並配合營建工程噪音管制標準施工，以減輕對野生動物影響；對於各車站及駐車廠所規劃綠地進行維護或適度補植等措施。

環評委員表示，希望開發單位能評估出土段及高架段噪音控制，妥善處置並納入環境監測計畫；並針對普仁國小及富台國小於承諾施工期間設置隔音牆。

另外，環委要求補充說明植栽移補植計畫（含植栽種類、數量、面積、位置等），承諾移植樹木若未存活應以1:2補植。會議歷時約半個多小時，建議本案補充修正後通過初審，送大會審查。（編輯：張芷瑄）1111026