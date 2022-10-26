醫：近6成糖尿病友用藥疑慮 併腎病比率成長近2倍

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）糖尿病是現代常見文明病之一，醫師提醒，近6成糖友有用藥疑慮，且糖尿病併發腎病比率成長近2倍，若合併高血壓、高血脂恐致中風，籲規律用藥、飲食和運動。

社團法人中華民國糖尿病衛教學會、中華民國糖尿病學會及中華民國醫師公會全國聯合會今天舉行記者會，宣布共同推動台灣模範糖友集合計畫，設定3大糖尿病年度照護目標，盼精進糖尿病共同照護團隊，加強糖友併發症管理及後續血糖、血壓、血脂等數值追蹤。

控糖超過30年的7旬糖友張姓男子現身分享經驗表示，他在快要40歲時，體重突然急劇下降10幾公斤，加上工作忙，開始容易感到疲倦，當時他去驗血糖，竟然高達逾250mg/dL。

張男說，一開始聽到自己罹患糖尿病，心想「怎麼可能」，且誤解吃藥會傷肝傷腎，拒絕配合醫師用藥，所幸在醫療團隊勸說下調整心態，結合規律用藥、改變飲食等，病情控制穩定，至今沒有發生任何併發症。

糖尿病衛教學會理事長王治元簡報指出，根據2021社團法人中華民國糖尿病衛教學會台灣糖友現況調查顯示，近6成糖友反映找不到具有可信度的衛教資訊來源，又以「吃藥會傷肝、傷腎？」「降糖藥是不是反而會引起低血糖?」「沒有症狀時是不是可以先停藥？」等為最常見用藥疑慮。

王治元說，台灣糖友常有很多問題想問，卻又不敢問出口，現在糖尿病治療多元化，一開始就了解相關資訊很重要，透過推動「糖尿病智慧好幫手」LINE衛教群組，補足過往衛教的限制。

糖尿病學會理事長黃建寧表示，高血糖對血管造成無形傷害，將誘發各種大、小血管併發症，從2019年第2型糖尿病年鑑統計數據中更觀察到，併發慢性腎臟疾病、慢性腎衰竭而接受透析治療或腎臟移植比率更是顯著增加，自2000年的9.2%翻倍成長到17.9%。

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此外，近年新確診糖友合併高血壓與高血脂的比例不斷上升，每2名新糖友就有一人同時有高血壓，3種疾病間相互加乘影響，也增加糖友發生中風等併發症的風險。

醫師提醒，現階段糖尿病治療選擇多元，呼籲糖友應在剛被診斷時，就主動與醫療團隊了解適合自己的用藥，並落實血糖監測與做好併發症風險評估，在規律用藥的基礎上，搭配飲食與運動等生活習慣的改變，才是成就穩定控糖方程式的不二法門。（編輯：陳政偉）1111026