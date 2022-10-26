看好疫後商機 遠東SOGO週年慶業績拚118億

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遠東SOGO百貨週年慶即將開跑，董事長黃晴雯（右4）指出，今年整體局勢較為低迷，但國內百貨零售業一支獨秀，疫後商機大爆發，全台7店週年慶檔期業績目標上看新台幣118億、年增1%。（遠東SOGO提供）中央社記者曾智怡傳真 111年10月26日

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（中央社記者曾智怡台北26日電）遠東SOGO百貨週年慶即將開跑，董事長黃晴雯今天指出，今年整體局勢較為低迷，但國內百貨零售業一支獨秀，SOGO百貨5月至今業績已成長38%，疫後商機大爆發，全台7店週年慶檔期業績目標上看新台幣118億、年增1%。

經歷近3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，與病毒共存已成日常，百貨人潮、業績雙雙回流，SOGO主管表示，截至目前，今年復興店業績已創歷年新高，尤其精品成長近3成；隨著疫情趨於穩定，旅行箱銷量也成長2.7倍，週年慶期間更看好商務和婚紗商機。

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家電部分，則看準消費者換屋剛性需求，預估日系家電是消費者首選，業績有機會達到雙位數成長。

SOGO的35週年慶將於11月10日開跑，照慣例維持12天，忠孝館、復興館、敦化館3館攜手70個品牌，聯手推出多款限定刷卡回饋；又逢今年物價上漲、國際局勢不穩，今年週年慶主打「抗通膨」，化妝品、香氛和指定保養品，單日單櫃滿6000送800，刷指定信用卡合併最高回饋達14%。（編輯：林興盟）1111026