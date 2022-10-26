BA.4、BA.5次世代疫苗獲EUA 逾12歲追加劑、隔3月

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）衛福部食藥署今天晚間發布新聞稿表示，核准BNT、莫德納的COVID-19次世代BA.4、BA.5雙價疫苗EUA，適用於12歲以上青少年及成人作為追加劑接種，間隔至少3個月施打。

衛生福利部食品藥物管理署晚間發布新聞稿表示，今天召開專家會議，討論BNT的次世代BA.1及BA.4/5雙價疫苗，與莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗專案輸入申請案。

食藥署表示，經審查所附資料，根據原型株疫苗的安全性及效益資料、BA.1雙價疫苗的人體臨床試驗結果，及BA.4/5雙價疫苗的動物試驗結果，整體評估並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議同意依藥事法規定核准專案輸入，適用於12歲以上青少年及成人主動免疫接種，作為追加劑使用，在國內已專案核准的COVID-19疫苗基礎接種或追加劑後，間隔至少3個月施打。

在安全性資料方面，食藥署表示，施打BA.1或BA.4/5雙價疫苗追加劑發生的局部或全身性不良反應頻率，皆與原型株疫苗相似，以輕中度不良反應為主，且無偵測到新的安全性訊號。

食藥署說，將持續監控國內、外接種疫苗安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗安全。（編輯：卞金峰）1111026