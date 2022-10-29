總統肯定中榮全力防疫 盼以優良醫療守護國人健康

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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天為台中榮民總醫院40週年院慶暨第三醫療大樓開工大典錄影致詞，肯定除全力投入防疫，也持續精進醫療技術，並期許第三醫療大樓如期如質完工，未來繼續以優良的醫療品質，守護國人的健康。

總統上午在錄影致詞表示，今天是台中榮總40週年的院慶，也是第三醫療大樓的開工典禮，可以說是雙喜臨門，要特別表達恭喜。相信未來，這棟全新的智慧醫療綠建築，能夠提升整體的醫療服務量能，也為民眾提供更高規格的醫療品質。

總統也藉這個機會，特別感謝台中榮總團隊對防疫的貢獻。不僅照顧確診病患，也協助執行「北病南送」的措施。因為有台中榮總，擔任北區和中區急重症個案的後送機構，讓整個防疫體系，能夠發揮更大的功能。

除了全力投入防疫，總統說，台中榮總也持續精進醫療技術，提供最好的醫療服務。

總統表示，精準醫療是六大核心戰略產業的關鍵項目，台中榮總在這個領域有非常卓越的發展。去年的台灣醫療科技展中，台中榮總展示「5G達文西手術協作平台」，透過遠距連線，精準指揮執行精密手術，令人印象深刻。

她提到，今年8月，台中榮總運用AIoT-5G技術，建構全國最大規模的遠距照護中心，提供全方位的遠距照護服務，真的非常不簡單。

她說，多年來，台中榮總更貢獻醫療專業，加深台灣和世界的連結。從2008年開始，台中榮總就跟外交部及衛福部合作，積極投入國際醫療，也在今年度獲得第七屆國際醫療典範獎的肯定。

最後，總統再次感謝台中榮總團隊的付出，也希望第三醫療大樓，能夠如期如質完工。相信未來，台中榮總能夠繼續以優良的醫療品質，守護國人的健康。（編輯：蘇龍麒）1111029