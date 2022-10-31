北、東部豪雨 宜花新北16條土石流紅色警戒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北31日電）東北季風及颱風奈格外圍雲系影響，行政院農業委員會土石流防災資訊網今天發布土石流紅色警戒16條，分布於宜蘭、花蓮及新北3縣市；黃色警戒20條分布於宜蘭、花蓮2縣。

中央氣象局今天上午更新豪雨特報，東北季風及颱風奈格外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，宜蘭縣平地及台北市山區亦有大豪雨發生。

基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（綠島、蘭嶼）有局部大雨或豪雨發生；台中以北山區及台東地區、恆春半島並有局部大雨發生，注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農委會指出，16條土石流紅色警戒分布於宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、復興村，南澳鄉東岳村，蘇澳鎮東澳里，花蓮縣秀林鄉和平村，新北市汐止區東山里等，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

至於20條土石流黃色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉寒溪村，南澳鄉金岳村、碧候村、澳花村，冬山鄉得安村、大進村、中山村，花蓮縣秀林鄉崇德村等，地方政府應進行疏散避難勸告。（編輯：陳清芳）1111031