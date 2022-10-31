更多編輯台推薦新聞：
楊博涵盧敬堯法羽賽亞軍寫新猷 「楊肉盧」談相信彼此養成好默契
運動

楊博涵盧敬堯法羽賽亞軍寫新猷 「楊肉盧」談相信彼此養成好默契

梨泰院現場直擊 中央社記者：滿滿人潮呼吸不到空氣
國際

梨泰院現場直擊 中央社記者：滿滿人潮呼吸不到空氣

致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外
生活

致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中桶屍案 DNA確認死者為3年前失蹤陳男
首頁 / 生活

北、東部豪雨 宜花新北16條土石流紅色警戒

2022/10/31 12:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北31日電）東北季風及颱風奈格外圍雲系影響，行政院農業委員會土石流防災資訊網今天發布土石流紅色警戒16條，分布於宜蘭、花蓮及新北3縣市；黃色警戒20條分布於宜蘭、花蓮2縣。

中央氣象局今天上午更新豪雨特報，東北季風及颱風奈格外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，宜蘭縣平地及台北市山區亦有大豪雨發生。

基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（綠島、蘭嶼）有局部大雨或豪雨發生；台中以北山區及台東地區、恆春半島並有局部大雨發生，注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

農委會指出，16條土石流紅色警戒分布於宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、復興村，南澳鄉東岳村，蘇澳鎮東澳里，花蓮縣秀林鄉和平村，新北市汐止區東山里等，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

至於20條土石流黃色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉寒溪村，南澳鄉金岳村、碧候村、澳花村，冬山鄉得安村、大進村、中山村，花蓮縣秀林鄉崇德村等，地方政府應進行疏散避難勸告。（編輯：陳清芳）1111031

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族