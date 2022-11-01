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台灣選手展現職人精神 獲世界甜點藝術大賽最佳團隊獎

2022/11/1 08:34（11/1 09:38 更新）
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台灣第4度參與世界甜點藝術大賽，寫下最好成績。這次比賽採用群眾募資方式，讓有意願的民眾支持選手備賽、出賽，減少到處籌措經費的窘境，剩餘款項未來也將傳承給下次出賽隊伍。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年11月1日
台灣第4度參與世界甜點藝術大賽，寫下最好成績。這次比賽採用群眾募資方式，讓有意願的民眾支持選手備賽、出賽，減少到處籌措經費的窘境，剩餘款項未來也將傳承給下次出賽隊伍。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年11月1日
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（中央社記者曾婷瑄巴黎31日專電）巴黎舉行的世界甜點藝術大賽今天頒獎，台灣選手奮力拼搏的精神與態度榮獲第4名「最佳團隊精神獎」，寫下最佳成績。教練很感謝募資支持者做選手的後盾，讓台灣離金牌更近一步。

兩年一度的世界甜點藝術大賽（Mondial des Arts Sucrés）31日在在法國巴黎舉行頒獎典禮，由王家承、童怡靜組成的台灣隊從14隊中脫穎而出，獲得相當於第4名的「最佳團隊精神獎」，也是台灣在此賽事中的最佳成績。

這次比賽的冠軍由地主法國奪得，日本、馬來西亞則摘下銀牌及銅牌。

第7屆賽事主題為「感官起源」，以創意詮釋生物多樣性，台灣隊則在次主題中選擇「亞馬遜雨林」。比賽規定由一男一女兩位選手在2天、20小時內完成7個指定項目，包括拉糖、巧克力、兩者結合藝術品各1座，及咖啡風味蛋糕、冰淇淋蛋糕、巧克力宴會點心與盤飾甜點。

Lulu與楊嘉明為台灣隊的教練與賽事裁判。楊嘉明表示，兩位選手在4個月備賽時間非常努力，下班後幾乎都為比賽在訓練。而選手最看重的，除了抗壓性、態度外，就是對產品的發想、實行，並努力為目標取得更大成就的心態。

Lulu向中央社表示，去年世界盃麵包大賽結識阿辰師，在他建議下，今年台灣隊同步透過募資平台進行群眾募資，有別於往年向產業工會或企業老闆募款。

募資的其中一個目的是希望在出賽前就被大家看到，「而不是有得名就被稱作『台灣之光』，沒得名的話就摸摸鼻子回來，我覺得這樣有點可惜」。

Lulu坦言，最初擔心募不到錢，所以目標只設定20萬，沒想到效果超出預期，募集超過140萬，「很感動，真的有很多人在關注我們，有很多人想要支持、幫忙」。

從過去向幾位大老闆負責，到這次向800多位募款民眾負責，「這是不一樣的責任」。但也不願因此給選手沈重負荷，「畢竟金牌只有一面」，大家都渴望奪牌，「可是誰又知道這過程多麼的不容易」。

她希望募資款項是讓「選手可以離夢想、金牌更近一點，而不是每次出賽都是『你要拿金牌，我們才支持你』」。

備賽過程不易，Lulu感謝募資平台支持者，在不求回報的狀態下給予支持鼓勵。她說：「我們有機會上場去打仗，這榮耀是所有人支持得來的，不是我們自己爭取的到的。」

兩年一度的世界甜點藝術大賽31日在在巴黎舉行頒獎典禮，王家承（右）、童怡靜（右2）組成的台灣隊獲得相當於第4名的「最佳團隊精神獎」，Lulu（左）與楊嘉明（左2）則為台灣隊的教練與賽事裁判。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年11月1日
兩年一度的世界甜點藝術大賽31日在在巴黎舉行頒獎典禮，王家承（右）、童怡靜（右2）組成的台灣隊獲得相當於第4名的「最佳團隊精神獎」，Lulu（左）與楊嘉明（左2）則為台灣隊的教練與賽事裁判。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年11月1日

台灣隊獲「最佳團隊精神獎」或許早有跡可循，賽事榮譽主席、比利時巧克力大師馬可里尼（Pierre Marcolini）在觀賽時就告訴中央社，王家承的「態度」非常棒，從早到晚勤奮拼命。

對於獎項，負責糖藝等項目的王家承受訪表示，「可以拿台灣國旗，在全球比賽當中得到名次是很開心的」。他特別感謝背後的團隊，希望回國後傳授後輩比賽經驗，「這樣台灣甜點界才會越來越好」。

王家承提到比賽的心路歷程，做糖、巧克力都不容易。例如糖必須加溫至170度才能塑形，「有時被糖漿弄到，你是甩不掉的，去摸又會燙到另一隻手。有時拿著作品，即使被燙到也不能鬆手，必須忍著」，手上也因此有許多大大小小的燙傷。

台灣隊在出賽前10天因故需撤換隊員，原本做助手的童怡靜臨危授命，接下選手任務，她表示接下調度時，還因壓力過大而拉一整天肚子。只有極短時間備賽，卻有穩定表現，連評審也給予高度讚賞。

負責巧克力藝術的童怡靜坦言，這本來是「不可能的任務」，但多虧團隊與家人的支持，讓她有安全感，自己才安定下來。「團隊的抗壓性、默契和應變能力非常重要」，也特別感謝隊友王家承的幫忙。

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童怡靜在比賽後總算展露笑顏，她告訴記者：「能夠得到最佳團體獎，非常開心。自己已拿出最高表現，也成長了很多。」

裁判長思高（Philippe Segond）向中央社解釋，「台灣讓我們印象深刻的是，女選手10天前還不知道自己需要參賽，沒能準備好。儘管如此，她還是拼盡全力、埋頭苦幹；而男選手則非常大度，具有團隊精神，專心致力完成驚豔作品。我們想要給予獎勵、認可」。（編輯：高照芬）1111101

王家承、童怡靜兩位選手利用下班時間苦練，手上都是大大小小的燙傷。兩人的團隊精神與拼鬥態度獲得裁判一致青睞與讚賞，獲得最佳團隊精神獎。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年11月1日
王家承、童怡靜兩位選手利用下班時間苦練，手上都是大大小小的燙傷。兩人的團隊精神與拼鬥態度獲得裁判一致青睞與讚賞，獲得最佳團隊精神獎。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年11月1日
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