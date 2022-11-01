1.8萬名導遊領隊完成防疫講習 觀光局釋線上課程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）邊境解封後，導遊領隊要帶國外團體，必須完成防疫講習訓練。據觀光局統計，已1.8萬名導遊領隊完成受訓，即日起線上課程也已上架，要讓尚未完成受訓的從業人員，可隨時利用。

台灣開放邊境，根據交通部觀光局「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」，接待入出境旅客旅行業業者應為其員工執行防疫講習或教育訓練，落實指引規範相關措施，並指派已受相關防疫訓練的導遊或領隊人員引導旅客。

觀光局今天發布新聞稿表示，10月起請旅行業者及觀光相關公協會辦理入出境指引講習，於10月份已辦理逾110場次，計有1.8萬名已完成受訓，其中導遊人員近6000人，領隊人員約1萬人完成指引講習。

由於不少導遊領隊無法參與實體課程，觀光局說，即日起在「觀光職能e學院」（https://elearning.taiwan.net.tw/Page/Index.aspx）上架「旅行業辦理入出境團體旅遊操作指引防疫講習課程」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀光局說，只要在該網站註冊帳號後即可選擇入出境指引講習課程閱讀，並可於課程閱讀完畢後，前往學員專區中的個人課表，再點選入出境課程的資料填寫，之後依照引導填入個人姓名、身分證字號及聯絡電話，後續將由觀光局協助登錄完成入出境指引講習註記。

觀光局表示，此線上課程可讓學員不受時間、地理限制，隨時想上課就可上課，歡迎有需求的從業人員、導遊及領隊多加利用。（編輯：陳政偉）1111101