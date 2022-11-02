女子腸癌轉移肝臟 嘉義長庚達文西手術即時救援

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40歲林小姐（右4）罹直腸癌並轉移擴散至肝臟，經嘉義長庚醫院醫療團隊安排化療，再以達文西手術切除癌細胞與移轉腫瘤後已恢復健康，2日到院感謝醫護人員。右3為主治醫師黃文詩。中央社記者蔡智明攝 111年11月2日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）40歲林小姐因血便體重莫名減輕，到嘉義長庚直腸肛門外科就醫，經檢查發現直腸癌並轉移擴散至肝臟，醫療團隊先安排化療，再以達文西手術切除癌細胞與移轉腫瘤後已恢復健康。

嘉義長庚醫院今天召開記者會，說明雲林台西一名40歲林小姐今年初連續2、3個月都有血便的狀況，同時體重莫名減輕，找直腸肛門外科醫師黃文詩就醫，檢查診斷為直腸癌，並發現有肝臟轉移擴散的狀況。

黃文詩說，林小姐全家一聽到癌症已轉移，頓時陷入愁雲慘霧之中，但與醫療團隊溝後積極治療，先化療將直腸癌與肝腫瘤縮小，再分別使用達文西手術以機械手臂清除直腸與肝的癌細胞。

黃文詩表示，從確診、化療、手術、術後追蹤治療，大約8、9個月的時間，患者目前已恢復健康。達文西機械手術設備，相較傳統開腹及內視鏡手術，能達到更為精準的手術施作，縮短術後恢復時間。

林小姐今天也出席記者會，感恩長庚醫療團對她細心的照料，她說達文西手術讓她很快就復原，在一年內就找回健康。

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黃文詩指出，達文西手術費用昂貴，目前在大腸直腸外科並無健保給付，必須全額自費，對於無保險或經濟狀況不好的病人仍是一大負擔，目前醫界已積極爭取健保給付。

國民健康署公布癌症登錄資料顯示，2019年大腸癌發生人數約為1萬7000多人，平均每天約47人罹患大腸癌，位居十大癌症發生率第一名。黃文詩呼籲民眾可透過多運動、多蔬果、少紅肉並搭配國民健康署提供50至74歲民眾每2年1次的糞便潛血檢查，除可預防大腸癌的發生，也能及早發現即時治療。（編輯：郭諭儒）1111102