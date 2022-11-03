國1坍方致塞車遲到 勞動部建議雇主不扣薪資

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（中央社記者張雄風台北3日電）國1南下汐止路段發生邊坡坍方，造成大塞車。勞動部今天表示，若勞工因此遲到，雇主不得有不利對待，如補行工作、扣發全勤獎金等；至於當日工資可由雙方協議，建議不宜扣發。

國道1號南下汐止交流道邊坡再度坍方，汐止南出匝道及南下五堵至汐止主線封閉，造成汐止今天上午大塞車，居民苦不堪言，新北部署200名員警疏導交通，並機動調整號誌秒數。

勞動部發布新聞稿表示，近日國道1號南下汐止路段事故，屬天然災害所致，縱使工作所在地未經轄區首長通報停止辦公，依「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，勞工如因此延遲到工，雇主仍不得視為曠工、遲到、強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或其他不利處分。

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至未提供勞務的時段，勞動部說，工資可由勞資雙方協議，建議雇主宜不扣發工資；天然災害不可預期，也請雇主多多擔待體諒。

勞動部呼籲，勞工發生上述情形，可妥為向雇主說明，如有相關誤點證明、行車紀錄、照片等資料可資佐證，也可一併提供給雇主；勞資雙方如果仍有所爭議，可洽請當地勞工行政主管機關直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）協助處理。（編輯：管中維）1111103