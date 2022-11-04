台北旅展首日逾3萬人次 現解封潮較去年成長5成

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2022台北國際旅展（ITF）4日起一連4天登場，首日逾3萬人次進場參觀，在各家攤位尋找好康優惠。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

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（中央社記者陳至中台北4日電）2022台北國際旅展今天登場，主辦單位統計第一天共進場3萬572人次，較去年成長約5成，顯現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後湧現的旅遊風潮。

台北國際旅展（ITF）今天起一連4天，共1200個攤位參展，一早就湧入許多民眾搶購住宿券、餐券。總統蔡英文上午在開幕式致詞時強調，這是10月13日邊境解封後第一個國際旅展活動，是國際旅遊重啟的重要象徵。

根據主辦單位統計，今天共有3萬572人次進場，較去年第一天的2萬127人次成長約5成。

雄獅旅遊提供文字說明，今年熱門旅遊目的地包括歐洲、日本。比較特別是5成旅客購買11月出發的團體行程，可見解封後不少人迫不及待想出國度假。國內票券則以餐券最熱銷。

老爺酒店集團預估今天現場業績達新台幣3700萬元，全台10家飯店適用的聯合住宿券，造成排隊搶購熱潮。現場還出現多名「百萬刷手」，大批採購住宿券和餐飲券，主要是作為員工旅遊、公司行號年尾福利、客戶送禮。

晶華國際酒店集團預估今天現場業績約3000萬元，最受歡迎的是自助餐券，排隊人龍從開展後就一路從I區綿延到J區，顯示疫情趨緩後「國旅大爆發」的趨勢。

凱撒飯店連鎖也指出，聯合住宿券受到民眾歡迎，甚至有人單筆購買220張住宿券和330張餐券，另外抽獎抽中3張住宿券。

台北國際旅展今天起到11月7日在台北市的南港展覽館一館登場，展出單位包括71個國家地區，以及全台40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等。（編輯：唐聲揚）1111104

2022台北國際旅展（ITF）4日起到7日在南港展覽館舉行，今年以「永續」為主題，共有1200個攤位參展，展出首日吸引3萬572人次進場參觀。中央社記者張新偉攝 111年11月4日