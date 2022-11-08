華語文演講比賽 美國學生談台灣宗教奪冠

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2022年外籍學生華語文演講比賽8日舉行，來自美國的孟英磊以「我看台灣的宗教信仰」演講題目，搭配生動的抬轎動作，獲得評審一致推選為冠軍。（國父紀念館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年11月8日

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（中央社記者王寶兒台北8日電）2022年外籍學生華語文演講比賽今天舉行，今年共有逾50名來自越南、日本、美國等16國參賽者，來自美國的孟英磊以「我看台灣的宗教信仰」演講題目，搭配生動的抬轎動作，一舉奪冠。

外籍學生華語文演講比賽是國父紀念館主辦最為悠久的活動。演講比賽開始前，館長王蘭生致詞表示，與其稱為比賽，不如說是小型的國際交流；口語傳達中最為困難的就是演講，從內容、肢體語言、口語表達都是考驗，且參賽者非以母語演說，希望透過這項活動促進各國交流。

今年比賽訂定5道題目，由參賽者任選一題作5分鐘左右的演說，其中「如何破除性別刻板印象」獲得多數同學的青睞，另有「我看台灣的宗教信仰」、「疫情解封後最想做的事」、「面對批評時該怎麼辦？」及「可以說善意的謊言嗎？」題目。

賽事從今天上午一路舉行至傍晚，再由評審進行討論並選出名次。不少參賽者藉由演說自剖動人故事，國父紀念館透過新聞稿表示，來自美國的馬晨陽，就以一封對家人的感謝信進行演說，感謝家人對他非傳統性別的支持，並勇敢表達成為絕無僅有的自己；來自菲律賓的李麗諾以一身公主裝扮亮相，強調勇敢做自己，成就自己精彩人生。

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奪得冠軍的孟英磊則以「我看台灣的宗教信仰」為題，講述參加鹿港廟會活動，搭配參與抬轎生動的肢體動作，表達對台灣多元宗教文化的感動，並讓聽者彷彿親臨廟會活動一般。

今年評審陣容包含國立台北大學應用外語學系教授陳彥豪、國立台灣大學國際華語研習所資深教師陳立元及國立台灣師範大學華語文教學系教授蔡雅薰。陳彥豪表示，所有參賽者無論在內部結構、詞語表達、儀態台風及時間掌控上，都掌握得十分傑出，成績表現非常接近，令評審們非常為難。（編輯：張雅淨）1111108