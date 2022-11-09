海外常勝軍霧峰區農會酒莊 台北小巨蛋開旗艦店

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屢獲國際酒品競賽大獎的霧峰區農會酒莊9日進駐台北小巨蛋開設旗艦店，農委會主委陳吉仲（右）承諾資助擴建酒廠，成全台前10大酒廠；台灣日本關係協會會長蘇嘉全（中）也到場祝賀。中央社記者楊淑閔攝 111年11月9日

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）91年起推廣栽種新品種香米，96年起設立酒莊屢獲國際酒品競賽大獎的霧峰區農會酒莊今天起進駐台北小巨蛋開設旗艦店，農委會主委陳吉仲承諾資助擴建酒廠，將成全台前10大酒廠。

「霧峰區農會酒莊旗艦店開幕儀式」今天在台北小巨蛋舉辦，宣布進駐台北開設直營店，讓台北的消費者更容易買到熱銷的「初霧」品牌清酒、燒酎。菸酒管理法施行細則規定禁止酒駕，且宜注意飲酒過量，有害健康，還有未滿18歲禁止飲酒。

霧峰區農會總幹事黃景建說，農會從民國96年起設立酒莊開啟台灣釀酒新紀元，以在地最優質的有機香米、荔枝、龍眼、蜂蜜等精釀出一瓶瓶獲頒國際大獎的酒品。

霧峰區農會酒莊的「初霧」品牌清酒、燒酎經常獲國際酒品競賽獎座，不僅節日前送禮熱銷，每次有獲獎就被搶購一空。今年也才剛榮獲舊金山世界烈酒競賽的「雙金獎」，並獲選為第59屆金馬獎貴賓禮。黃景建說，共計1500份作為貴賓禮，特地將其中50份留給台北的消費者，到旗艦店即可買到。

他並說，霧峰區農會酒莊的有機契作農田面積已上百公頃，生態環境很好，除了推出黑翅鳶米，用有機香米釀的酒也已累積上萬名酒粉，目前也跟吉安鄉農會合作，以其吉野一號米進行新酒品開發，還有這週末當地有割稻體驗活動，要讓各界體驗六級農業發展成果。

農委會主委陳吉仲說，農委會會資助霧峰區農會酒莊擴建酒廠，從酒莊升級到酒廠的規模，而且目前全台各地農會超市賣況也很熱絡，農會的發展已改變了過去由農會信用部銷售的營運方式，並步入六級化產業發展。

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黃景建補充，也有跟全家超商電商合作銷售，並已由多個農會擔任發起人設置台灣農創興業股份有限公司，對照目前酒莊年產量5萬公升，酒廠年底、明年初動工，運轉後年產量將增至20萬到30萬公升，銷售海內外。

當年協助設置酒莊的農委會前主委、台灣日本關係協會會長蘇嘉全也到場祝賀。他說，當時任內協助設置酒莊，欣見已能在台北開設旗艦店，期望霧峰區農會酒莊下一步到東京參展，而他過去擔任立法院院長任內總是訂購霧峰區農會酒莊酒品贈予友邦議員，這次將訂購贈予日本友人，為產品打開知名度。（編輯：張芷瑄）1111109