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中油續吸收國際漲幅 汽柴油下週估各降2、1角

2022/11/11 11:32（11/11 12:08 更新）
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14日凌晨0時起汽、柴油每公升調降新台幣0.2、0.1元。（中央社檔案照片）
14日凌晨0時起汽、柴油每公升調降新台幣0.2、0.1元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北11日電）石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）11月起每日減產原油200萬桶，加上美元指數自高點回落，國際油價小幅上漲。中油油價平穩雙機制持續運作，預估14日凌晨0時起，汽、柴油每公升調降新台幣0.2、0.1元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升26.7元。

根據中油浮動油價公式，累算至11月10日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價為每桶92.61美元，較上週92.46美元上漲0.15美元；新台幣兌美元匯率為31.988元，較上週32.198元升值0.21元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲4.2元，柴油調漲5.6元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估11月14日凌晨0時起，汽油每公升調降0.2元、柴油每公升調降0.1元。（編輯：趙蔚蘭）1111111

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