台灣資管男轉戰表演無人機 打造土耳其國慶夜空

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡11日專電）鍾睿昕資管系畢業後，因緣際會投入無人機表演，征戰巴基斯坦、斯里蘭卡等國，近期更受土耳其觀光局邀請於國慶日演出。在異國表演，次次都像臨場測試，鍾睿昕在家人支持下過關斬將，穩走「飛手」路。

來自高雄的鍾睿昕，2019年畢業前夕前替無人機公司打工。就是這份確保每架飛機及電池擺放位置正確的瑣碎、時薪工作，讓他在3年內進入位於杜拜的公司從事無人機表演，足踏巴基斯坦、斯里蘭卡、巴林及阿拉伯聯合大公國等地演出，並於土耳其國慶活動擔任駕馭百台無人機的台灣飛手（flyer）。

「我們先把飛機路徑、燈光顏色及效果寫入程式，只要一按下『起飛』鍵，就可以一次飛500至千架飛機」。有資管背景，鍾睿昕進入無人機表演產業陣痛不大，除了工時長，及晝伏夜出演練製造驚喜感外，真正的挑戰在於精確執行時間碼（time code）及快速因應突發狀況。

無人機飛手執行煙火或跨年表演時，時間碼準不準即定生死。鍾睿昕回憶，「可能煙火已經打出來，我們的飛機還沒到位」。或是主持人已經喊倒數3、2、1 ，飛機才正要起飛。2021年在杜拜表演跨年時，鍾睿昕與同事就預演了10次，與DJ「抓幾分幾秒起飛」，避免因出包壞了商譽，也掃眾人興致。

入行雖不算久，27歲的鍾睿昕臨場反應經驗值不低。

異地表演無人機，與各國臨時工溝通是不定因素之一。杜拜以菲律賓移工為大宗，基本上可以英文溝通，土耳其及巴基斯坦整體英文普及率不高，鍾睿昕一行人就算請了專業翻譯，仍碰過翻譯無法即時翻出無人機構造、零件的狀況。

鍾睿昕也曾因持護照進入軍校表演卻卡關數小時才被放行，大幅壓縮排練時間，及飛機延遲運送至場地，卻又發現地面電纜干擾飛行，得臨時再換場地。此外，在伊斯坦堡演出時，不料夜間濕度高，飛機有些受潮，團隊得另挪時間持續擦拭機身，讓飛機處於乾燥的狀態避免影響演出，「這個工作最需要就是應變，實在無法按表操課，沒有SOP可言」。

接觸無人機產業以來，鍾睿昕的爸媽積極相挺，從台中、新北、南投到雲林的每一個表演場合，都可見鍾睿昕爸媽為兒子打氣的身影。但是遠赴杜拜闖蕩，雙親擔心久久才能看到一次兒子而不願同意，來來回回溝通了幾次，最終說服父母支持的是一句「我該趁年輕去看看世界」。

在杜拜，確實能接觸到全世界的客戶，赴外演出的閒暇也能自己去走走探索，鍾睿昕視野更開闊。不過，隻身在海外工作，在一間又一間的旅館巡迴演出，鍾睿昕遇到挫折時，因為時差難找親友傾訴，對當地友人又難以用英語完全表達心聲，「真的是很無奈，又很無助」。

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前陣子到伊斯坦堡演出後與家裡聯繫，聽見平日少顯露感情的爸爸，在電話另一端對其他人說「阮囝踮土耳其啦」的驕傲口氣，讓他眼眶頓濕。

支撐鍾睿昕往下走的原因，除了相對誘人的薪資、更多的演出機會、對無人機表演的熱情，及家人的支持外，也包括現場觀眾的反饋。他回想，大4打工時，做的事情雖然零碎，但是每次表演結束後聽到觀眾掌聲，都讓他十分感動。正式成為飛手之後，「聽到掌聲的那種感覺又不一樣」。（編輯：黃自強）1111111

27歲的鍾睿昕因緣際會投入無人機表演，一路征戰巴基斯坦、斯里蘭卡及等國。（鍾睿昕提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年11月11日