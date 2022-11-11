大專原民影音MATA獎首設動畫類 台藝大生拿首獎

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（中央社記者陳至中台北11日電）第9屆大專校院學生原住民族主題影音競賽「MATA獎」今天頒獎，首度增加動畫類獎項，由台藝大學生施謙「幽靈島Phantom isle」探討兩代間都市原住民的認同，獲得首獎。

「MATA獎」舉辦至今累積127件優秀作品，今年首度在非紀錄片類、紀錄片類外，再新增動畫類獎項。3類獎項共有80名學生、20件作品角逐，共12部作品獲獎。

動畫類首獎由台灣藝術大學學生施謙的作品「幽靈島 Phantom isle」獲得，敘述一名都市原住民青年對族群身分感到迷惘、自我懷疑，在百步蛇的召喚下覺醒。動畫巧妙融合部落真實故事、原住民族泛靈信仰以及當代原青族群認同等議題。

施謙運用都會捷運中的聲音與原民古謠作對比，凸顯動畫主角在夾縫中的猶疑。評審特別肯定影片以族語配音，整體音樂安排與視覺意象高度契合，具滲透力且饒富創意。

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紀錄片類首獎由義守大學學生林丞恩的「Malu ume麻嚕屋媒」拿下，透過實地、實景的長時間跟拍，紀錄下德鹿谷村部落青年獵人的日常。影片提到原民流傳下的狩獵規範Gaya，背後意涵包括確認同行族人安全，片名是指平時生活中須問候和關心長輩，祖先才會賦予的好運氣（Malu ume）。

教育部指出，今年獲獎的12部作品，勇於嘗試多元表現形式，深具實驗精神，主題除族群認同外，還包括多元性別、土地正義、神話傳說等。相關作品都已上傳到MATA獎影音平台。（編輯：陳政偉）1111111