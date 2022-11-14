禁伐致竹林產量下滑 原民會：擬設生產示範區

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（中央社記者張雄風台北14日電）立委今天質詢，為保障原住民保留地而設的禁伐補償條例，反而讓竹林產量下滑。原民會說，有跨部會新興竹產業計畫，除宣導疏伐，也會成立生產示範區，達到疏伐、禁伐兩者兼顧。

立法院內政委員會審查112年度中央政府總預算案關於原住民族委員會、原住民族文化發展中心部分。

民進黨立委羅美玲質詢表示，原住民保留地禁伐補償條例上路以來，過度限制砍伐反而造成竹林產量下滑；竹林產量從105年約180萬枝，109年只剩下54萬枝，讓竹產業受到很大的破壞。

民進黨立委張宏陸質詢也提到，因為禁伐條例，讓保留地裡竹林老化，也讓產業及建築原物料缺乏；另外，很多保留地中竹筍也是重要的食物及經濟來源，現在反而讓人不敢採，「好意不能變成壓力」；很多原住民族住的地方，竹子也是很重要的傳統建築材料來源，不能讓文化中斷。

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原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod答詢表示，這一、兩年已經與農委會進一步規範，除了禁伐的部分外，竹林也有一定比例的疏伐，也推動相關獎勵措施。

夷將．拔路兒Icyang．Parod說，並沒有禁止採竹筍，會再加強宣導；此外，與農委會有新興竹產業的計畫，未來竹產業的中長程計畫，會做疏伐的宣導，也會成立生產示範區，達到疏伐、禁伐兩者兼顧。（編輯：管中維）1111114