台東鳳梨釋迦 小7也能下單採購

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台東縣政府積極行銷台東鳳梨釋迦、開拓通路，14日起在7-ELEVEN便利商店，透過「i預購」或「i划算」下單，民眾就能在門市取貨或宅配到家。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年11月14日

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（中央社記者李先鳳台東縣14日電）行銷台東鳳梨釋迦，台東縣政府積極開拓通路，今天起在7-ELEVEN便利商店，透過「i預購」或「i划算」下單，民眾就能在門市取貨或宅配到家，縣長饒慶鈴號召全民吃釋迦、挺農民。

台東縣政府今天舉辦「與7-ELEVEN一起，好釋迦一」台東鳳梨釋迦首銷於統一超商記者會，饒慶鈴、台東縣農產公司、7-11三方以完成拼圖象徵合作。

饒慶鈴表示，近年鳳梨釋迦外銷通路受阻轉戰內銷市場，在縣府盤整、積極開拓通路下，國人漸漸認識鳳梨釋迦。相信透過7-ELEVEN的「便利」，以台東釋迦領軍，冬季限定的肚臍橙為輔，帶動紅烏龍、咖啡及台東米產業，業績翻倍成長。

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7-ELEVEN指出，為強化蔬果飲食提案、化身選果專家，將逾6500家門市作為據點，提供當季、優質農特產滿足民眾就近安心購買需求，並透過虛實門市熟客群組，養成超商客群藉由數位工具購買蔬果習慣。

台東農產公司總經理吳柏成說明，為感謝民眾對台東釋迦支持，凡在11月14日至11月30日期間，透過「i預購」、「i划算」下單購買「與7-ELEVEN一起，好釋迦一」活動相關商品的OPEN POINT會員，單筆消費滿999元即可參加抽獎活動，有機會抽到台東熱氣球自由飛遊覽券大獎，以及台東住宿券等好禮。（編輯：張芷瑄）1111114