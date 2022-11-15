黃春明施崇棠獲台大名譽博士 翁啟惠獲傑出校友

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（中央社記者陳至中台北14日電）台灣大學今天慶祝創校94週年校慶，頒發名譽博士學位給台灣鄉土作家黃春明、華碩電腦董事長施崇棠，中央研究院前院長翁啟惠等10人獲得傑出校友。

台大上午舉辦校慶典禮，約600名師生與會，校長管中閔致詞時肯定黃春明長期關注人性尊嚴及社會公義，為台灣鄉土小說創作巨擘；施崇棠致力推動科技創新研發，引領資訊產業發展，並關懷社會公益企業環保永續。

另外，赤嶺守、王倬、翁啟惠、李德財、蔡力行、戴東原、韓定國、鄧傳馨、王伯元、孫正大等10人分別在人文藝術、學術、工商、社會服務與綜合表現有著卓越貢獻，經各學院推薦並經學校委員會遴選，獲頒傑出校友。

根據台大發布的新聞稿，肯定黃春明著作等身，寫出的台灣鄉土小說，展現對土地的關懷，反映庶民生活的愛恨，並可看到台灣由農業社會走向工商業時代的發展軌跡，被翻拍成多部膾炙人口的電影。

黃春明致詞時表示，他已經88歲，像是「枯木」也像是「朽木」，但名譽博士就像一陣春風，讓他「逢春猶再發」。

黃春明提到半年前他經歷癌症化療，對於還能活多久，一點都沒有把握，但後來體悟，還有多少時間不重要，重要的是還有多少事情沒做，因此他開始嘗試寫過去沒寫過的長篇小說。

黃春明幽默地說，老人有時就像小孩一樣，只要受到鼓勵，精神就來了，今天獲得名譽博士，也讓他想要再去做些事情。他在獲獎影片中更明言：「還沒有寫好的東西，繼續把它寫出來。」

施崇棠則是創立華碩電腦，長期致力創新研發，在引領科技創新的同時，也積極落實企業家的社會責任，在綠色產品、數位包容、人文環境教育及氣候議題上不遺餘力。

施崇棠在得獎影片中提到，這個名譽博士應是肯定他的終身學習，並鼓勵年輕學子：「學習如何學習，是一生最好的投資。」

施崇棠致詞時，鼓勵年輕學子在奮鬥中的每一刻，都要勇敢地「擁抱現實」，尤其是遇到逆境時更不能逃避，做出投機取巧有違真心與正道的事。

施崇棠強調，只有真正百分之百地擁抱現實，才會發現在現實的限制條件下，其實還是有很多可以做、應該做、卻不去做或不願去做的事。「這些事大多走的是難行門，但卻是真正通往成功的正確路徑」。

翁啟惠則在影片中表示，覺得很意外也很高興，得獎可遇不可求，但受到肯定，會讓人更有往前走的動力。（編輯：管中維）1111115