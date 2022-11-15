屏東高樹鴨場確診禽流感 全台累計26場

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（中央社記者張雄風台北15日電）農委會防檢局今天表示，屏東縣高樹鄉1土番鴨場確診禽流感病毒，已執行土番鴨1350隻撲殺銷毀作業；防檢局表示，今年確診及撲殺禽流感禽場案例累計26場，呼籲業者嚴加防範。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天發布新聞稿表示，家畜衛生試驗所通知，屏東縣高樹鄉1土番鴨場（主動監測）確診H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒；依標準作業程序，屏東縣動物防疫所執行土番鴨1350隻（35日齡）撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局統計，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計26例（陸禽21場、鴨3場、鵝2場）。

防檢局說明，台灣候鳥路徑上游國家（韓國與日本）今年10月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情；提醒業者，透過野候鳥遷徙傳播病原風險升高，養禽場應自主落實各項生物安全工作及維護防鳥設施，以防範禽流感疫情入侵或發生。

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防檢局指出，韓國（自10月17日至今）已有12禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒（b分支），撲殺家禽數約83.9萬隻，日本（10月28日至今）已有9禽場確診H5N1或H5亞型高病原性禽流感病毒（均為b分支），撲殺家禽數約215萬隻，顯見透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入台灣禽場風險升高。

防檢局呼籲，養禽業者如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報所在地動物防疫機關，並配合防疫人員指導執行必要處置措施，以避免禽流感病毒擴散。（編輯：謝雅竹）1111115