26歲女跳繩後腹部劇痛 竟是畸胎瘤致卵巢扭轉

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台北慈濟醫院15日說，26歲女子日前跳繩後右下腹突然劇痛，醫師發現竟是長有頭髮與牙齒組織的巨大畸胎瘤合併卵巢扭轉（圖），且輸卵管已發紫。（台北慈濟醫院提供）中央社記者高華謙傳真 111年11年15日

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（中央社記者高華謙新北15日電）台北慈濟醫院今天說，26歲女子日前跳繩後右下腹突然劇痛，竟是長有頭髮與牙齒組織的巨大畸胎瘤合併卵巢扭轉，且輸卵管已發紫，醫師完整切除囊腫並將卵巢復位，女子已出院。

台北慈濟醫院今天發布新聞稿表示，沒有婦科病史的26歲曹姓女子日前劇烈跳繩後，右下腹突然一陣劇痛，就醫後照超音波發現，她的右側卵巢有顆長11公分、寬7公分大的囊腫，由於曹女腹痛加劇，醫師擔心是破裂出血或卵巢扭轉，緊急施行腹腔鏡手術。

醫師發現，曹女是巨大畸胎瘤合併卵巢扭轉2圈，且輸卵管與卵巢根部都已發紫，醫師在保留卵巢情況下，將長有頭髮與牙齒組織的畸胎瘤完整切除，並將卵巢復位。曹女術後恢復良好，兩天後順利出院。

台北慈濟醫院表示，婦產科有5大需要緊急開刀處理的急症，包括子宮外孕、黃體囊腫破裂、骨盆腔感染、盲腸炎和卵巢扭轉，其中卵巢扭轉約占3%，好發於任何年齡層，但有70%到75%案例是30歲以下年輕人。

台北慈濟醫院說，正常卵巢只有2到3公分，雖然有韌帶支撐，但如果因卵巢囊腫或異常組織增生，導致卵巢變大、重量增加，就可能導致扭轉後無法復位，嚴重者甚至會發炎壞死。

醫師表示，大於4公分囊腫發生卵巢扭轉機率較大，本案囊腫「畸胎瘤」發生原因不明，是身體分化異常而長出例如頭髮、骨頭、牙齒或腦組織等類似胎兒的組織，因重量較重，所以也是最容易造成扭轉的類型。

醫師說，卵巢扭轉容易發生在跳繩、拳擊、跳床與跳舞等劇烈跳躍運動之後，典型症狀為突然劇烈的下腹疼痛，70%病人會合併噁心、嘔吐或發燒。

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醫師表示，卵巢扭轉有時會自行復位，所以若是輕微疼痛，可經醫師指示吃抗生素或止痛藥；若是劇烈疼痛，就要盡快執行腹腔鏡手術復位並切除卵巢腫瘤，如果扭轉過久，組織壞死，就要施行全卵巢切除術。

台北慈濟醫院表示，目前醫學上針對如何預防卵巢囊腫尚無定論，因此建議民眾如果曾診斷出卵巢囊腫、且大於4到6公分，就要避免劇烈運動，一旦急性腹痛就要盡快就醫，以免導致卵巢功能受損、影響生育功能或提早進入更年期。（編輯：李錫璋）1111115