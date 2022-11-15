早安世界》拜習首度面對面會談 拜登表明反對中國脅迫台灣

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拜習首度面對面會談 拜登表明反對中國脅迫台灣

拜習會14日在印尼峇里島舉行，這是美國總統拜登在2021年1月就任以來首度與中國最高領導人面對面會談。中國國家主席習近平表示，當前中美關係不符合兩國利益和國際社會期待，他期待和拜登共同推動中美關係重回健康穩定發展。拜登則說，美中競爭的同時將「確保不致演變成衝突」，他並表明反對對中國對台灣的脅迫、日益挑釁的行為以及破壞台海與更廣泛區域的和平穩定。至於中國是否可能侵略台灣，拜登表示不認為中國有任何立即侵略台灣的企圖，強調美國對台政策不變，期望見到台海議題以和平方式解決。（看完整報導）

德國副總理：中國入侵台灣將造成災難性後果

德國副總理兼經濟部長哈柏克13日接受「德國之聲」訪問時強調，中國入侵台灣將造成災難性後果。哈柏克表示，從俄國出兵烏克蘭看到區域衝突可導致全球性的混亂，中國如果入侵台灣將造成更大的災難，這絕對要避免。他說，「我希望中國知道全世界都在看」。他並強調，德國正努力分散供應鏈和市場，減少對中國的依賴。（看完整報導）

小馬可仕：東協國家共識 台海爭端須和平解決

菲律賓總統小馬可仕13日出席東協峰會表示，台灣海峽爭端必須以和平方式解決是各國共識。這是菲國政府最高層級對台海情勢罕見的表態。菲律賓新聞部長辦公室表示，小馬可仕接受媒體訪問時說，在台海議題上，許多東協國家遵循一個中國政策，「但我們只想要和平」。關於南海議題，小馬可仕說，「包括中國在內」，東協峰會與會者一致同意在南海議題遵守聯合國海洋法公約，維護國際法規則。（看完整報導）

東北部防大雨、中南部有霧 19日觀察熱帶擾動

中央氣象局表示，今、明兩天水氣偏多，氣溫並未回升，日夜溫差大。此外，東北部應防大雨，基隆北海岸、花東也有較大雨勢，中南部則有局部霧。氣象局並表示，預計19日起南海一帶有熱帶擾動發展，加上東北季風再增強，台灣將再轉濕冷，一直持續到下週。（看完整報導）

新台幣爆天量狂升2.94角 外資買超377.81億今年第3大

美國通膨降溫，助長市場風險偏好，台灣14日再度上演股匯雙漲，新台幣強升2.94角，收在31.116元，創2個月新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額更爆出驚天大量，飆上33.215億美元。至於股市，台股14日延續反彈格局，終場上漲167.34點，收在14174.9點，外資買超377.81億元，幅度位居台股史上第7大，也是今年來第3大。（看完整報導）

中國推出救房市16條 專家：房企續命仍要靠需求支撐

中國官方為拯救房地產市場，11日發布通知，拋出16條措施，內容提到6大板塊、16條措施支持房地產市場平穩健康發展。房地產專家表示，現在看起來當局是在救開發商、房地產企業，而房企續命仍要有需求支撐才行，推估接下來政府會再針對需求面做更有效的刺激以鼓勵消費者。一名在上海的房地產業人士說，金融16條是個政策方向，是否真能發揮實際刺激作用，仍要觀察後續如何具體落實。（看完整報導）

亞洲7人橄欖球賽 中國國歌變「願榮光歸香港」

亞洲7人欖球系列賽決賽13日在南韓仁川舉行決賽，由地主隊南韓與香港爭奪冠軍。賽前播放雙方國歌時，現場響起與2019年與反送中示威相關的「願榮光歸香港」演奏版錄音，而不是中國國歌，港府隔天便召見南韓駐港總領事表達不滿，並要求徹查原因。港府稍早在14日凌晨已發表聲明，表達抗議和強烈不滿。亞洲橄欖球總會已向香港欖球總會致歉，但事發後不少港人叫好，另酸港府在抗議聲明中，連歌名都不敢提。（看完整報導）

伊朗持續鎮壓艾米尼之死示威 聯合國將開緊急人權會議

22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因違反戴頭巾和穿著得體的規定，9月死於警察拘押期間，引發長達數週的示威抗議潮。伊朗司法部門網站指出，當局13日公布了跟「參與暴亂」有關的第一件死刑判決。這位身份不明被告罪名是「縱火燒政府辦公大樓、擾亂公共秩序、集會且密謀危害國家安全罪」，還有「與真主為敵，犯下塵世腐敗」。法新社報導，聯合國人權理事會將於11月24日針對在伊朗的「惡化人權情況」召開特別會議，歐盟也將對伊朗擴大制裁。（看完整報導）

伊斯坦堡爆炸6死81傷 土耳其：庫德族好戰分子所為

伊斯坦堡鬧區獨立大街13日發生爆炸，造成至少6人死亡，81人受傷。土耳其內政部長索魯14日表示，這起爆炸攻擊是由庫德族好戰分子所為，警方已逮捕炸彈客在內的22名犯嫌。土耳其一名高階官員表示，土耳其當局不排除這起攻擊和激進組織伊斯蘭國有關係。（看完整報導）

紐時介紹基隆防空洞化身餐廳廟宇 讚戰爭印跡蛻變文化綠洲

紐約時報英文和中文網站，分別在6日和8日以「台灣的防空洞：一個生存空間和一個死亡空間」及「台灣改造防空洞把戰爭印跡變為文化綠洲」為標題，介紹基隆防空洞和基隆塔。內文提到，基隆市有近700個防空洞，其中一些已被改造成文化空間，由城市規劃師、藝術家和歷史愛好者將基隆的防空洞變身餐廳、廟宇、電影院，進行城市改造和民防。（看完整報導）