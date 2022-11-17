高市圖與獨立書店合辦活動 帶民眾認識家旁邊的書店

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄市立圖書館與在地獨立書店合力推出「我家旁邊的書店」系列活動，推出聯合書展，以圖書館為起點，邀請民眾實地走訪書店，並舉辦講座，帶民眾認識在地特色與書店理念。

高市圖表示，「我家旁邊的書店：獨書時光」講座活動起跑至今已辦理7場，場場額滿。首場由「剛好販賣所」所長羅健福邀請929樂團吳志寧、台青蕉樂團王繼維，談農業如何走出自己的一片天，也談年輕人的返鄉創業之路，現場的熱情參與也讓吳志寧與王繼維分別拿起吉他現場彈唱，唱出屬於「家鄉」的音樂。

「小房子書舖」與「小樹的家繪本咖啡館」以繪本為核心，創造溫馨繪本空間。小房子書舖的李佳勵、謝沛霓，與前來的大人小孩們分享繪本與生活間小故事，也一起從繪本開啟旅行；小樹的家繪本咖啡館店長許瓊文則邀請兒童繪本作家林柏廷從宜蘭遠道而來，聊繪本創作，也帶親子一起體驗手撕貼畫，體會「獨書時光」。

講座聊書籍、聊繪本，也聊書店在販售書籍外「兼差」的各種技能。如「城市書店」店長藍秀珠，兼差咖啡師，活動當日邀請專業杯測師，並現場沖泡至少1萬5000C.C的咖啡讓讀者共享；開在巷弄內的「蟬雨越讀」，店長莊逸軒也以自身文化探索興趣，引領讀者以身體的舞動、音樂的流動，體驗世界與自己所產生的連動。

「等閑書房」X「柚仔林合和學堂」的兩名店長因為參與高雄城市書展活動相遇，開啟合作緣分，活動中一起談論當二手書店與獨立書店的差別，二手書店2代店長湯若瑜，也現場教學如何好好保存書籍，及自己在家也能磨書邊的方式。

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「無尾香蕉動物學校」校長李瑾倫，本身是繪本作家，透過繪本提倡友愛動物，也透過團體借閱證和高市圖合作辦理「翻閱『毛』海：毛孩主題書展」，並辦理各式課程，親自教大家如何和毛寶貝相處，閱讀的文字溫度，此刻化為和毛小孩相處的暖度。

高市圖今天發布新聞稿指出，11月還有3場活動，分別與「山豬窩高雄山脈店」、「貓手book&shop日文二手藝文書店」及MLD READING（台鋁書屋）合作，皆別具特色，歡迎讀者行冊店、讀好冊，發現高雄的好所在。（編輯：陳仁華）1111117