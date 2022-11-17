教部與美國懷俄明州簽備忘錄 加強語言教育合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北17日電）教育部與美國懷俄明州教育廳簽署備忘錄，加強雙邊交流，台灣將選送華語教學人員到當地任教，並鼓勵美國學生來台研習華語。

教育部今天發布新聞稿，近期為擴大「台美教育倡議」的合作效益，陸續與美國各州教育主管部門簽署備忘錄。懷俄明州教育廳代表團11月中旬訪台，今天在駐西雅圖辦事處處長甄國清見證下，由教育部國際及兩岸教育司長李彥儀與州教育廳廳長施若德（Brian Schroeder）完成簽署。

雙方交流早一步在8月就開花結果，教育部指出，高雄市楠梓高中已與懷俄明州黑山高中（Black Butte High School）完成簽署合作備忘錄，展開課程與線上教學、語言文化交流等方面合作，擴展兩校師生對外國文化的理解及國際視野。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部表示，未來將與懷俄明州建立制度性的合作平台，擴展華語文教育交流，包括選送華語教學人員到當地學校任教、鼓勵學生來台研習華語、籌組來台短期教師或學生研習團、推動美國大學與台灣大專「校對校」合作「台灣優華語計畫」等。

根據教育部提供的資訊，懷俄明州教育廳掌管州內6歲到21歲各級公立學校，轄下管理超過9.3萬名學生，以及1.7萬名教育領域專業人士。未來雙方將強化教育連結，讓台美教育合作關係更為密切。（編輯：管中維）1111117