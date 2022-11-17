咖啡展18日登場 世界冠軍展演沖泡拉花

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（中央社記者余曉涵台北17日電）一年一度的台灣國際咖啡展明天登場，台灣咖啡協會表示，包含獲得WCE世界盃沖煮大賽冠軍的台灣選手徐詩媛等冠軍選手將在現場展演，展示世界級的沖泡或拉花技巧。

第20屆台灣國際咖啡展明天起到21日在台北南港展覽館登場，根據台灣咖啡協會發布的資料，今年適逢台灣國際咖啡展邁入20週年，將推出超越過往的展出規模及精彩活動，集結近300家廠商、破千個攤位現場展出。

台灣咖啡協會表示，展出項目網羅咖啡產業鏈的各個環節，包含咖啡生/熟豆、咖啡設備、沖泡器具，以及咖啡成品等，其中代表性大廠如歐客佬國際有限公司、豐潤股份有限公司、台灣好璃奧股份有限公司、優仕咖啡股份有限公司等廠商也將進駐展場。

台灣咖啡協會指出，現場將展出獲2022金點設計獎的Pourx幽浮濾杯、獲得美國精品咖啡協會（SCA）金杯認證金杯沖煮系統認證的Ratio Six精品咖啡機等焦點新品，帶領參觀者窺探咖啡產業的未來樣貌。

日前才於台灣拓展首間店面的日本頂級精品咖啡品牌MI CAFETO也將進駐展場，並邀請掌握全球近3000座莊園的MI CAFETO代表José.川島良彰現場開講，深度探索頂尖精品咖啡的精緻風味。

除此之外，台灣咖啡協會說，世界沖煮冠軍x世界拉花亞軍展演將邀請今年9月底於墨爾本勇奪WCE世界盃沖煮大賽冠軍的台灣選手徐詩媛，以及2019年WCE世界盃拉花大賽亞軍陳顥元，現場展示世界級的沖泡／拉花技巧。

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曾於WCE系列賽事中獲得世界冠軍的王策、劉邦禹等人也將現身廠商攤位活動，帶來世界級的實力展演，展中也將為產業挖掘新星，舉辦「2022 WCE系列賽－台灣選拔賽」，台灣咖啡職人將分別角逐沖煮大賽、拉花大賽、咖啡調酒大賽、咖啡大師四項賽事的台灣代表資格。

台灣咖啡協會說，主題活動「第五屆咖啡月5th Taiwan Coffee Month」今年也擴大舉辦，活動時間橫跨整個10、11月，要打造咖啡人的專屬季節。（編輯：管中維）1111117